AUH de ANSES: cuánto aumenta en diciembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 2,2% en diciembre de 2026 a la Asignación Universal por Hijo (AUH), luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmara que la inflación de octubre alcanzó ese porcentaje.

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Con esta actualización, el monto total de la AUH pasará de $159.611 a $163.122 por hijo, lo que representa un incremento de $3.511 respecto de noviembre. Sin embargo, los beneficiarios percibirán mensualmente el 80% de la prestación, mientras que el 20% restante continuará retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

El ajuste responde a la fórmula de movilidad vigente desde 2024, que establece incrementos mensuales de las prestaciones sociales en función de la inflación registrada dos meses antes. De esta manera, el IPC de octubre determina los valores que se cobrarán durante el último mes del año.

La actualización también alcanzará a la Asignación por Embarazo (AUE), las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y otras prestaciones complementarias.

ANSES: cuánto aumenta la AUH

AUH de ANSES: cuánto se cobra en diciembre de 2026

Con el incremento del 2,2%, la AUH alcanzará un valor total de $163.122 por hijo en la zona general del país. No obstante, ANSES deposita mensualmente el 80% de ese monto, mientras que el 20% restante se acumula y puede cobrarse una vez al año mediante la presentación de la Libreta AUH.

Los nuevos valores estimados para diciembre serán los siguientes:

AUH por hijo: $163.122 en total, de los cuales se cobrarán $130.498 mensuales y quedarán retenidos $32.624.

AUH por hijo con discapacidad: $531.137 en total, con un pago mensual de $424.910 y una retención de $106.227.

Asignación por Embarazo (AUE): $163.122 en total, con un pago mensual de $130.498 y un saldo retenido de $32.624.

En tanto, los beneficiarios que residen en las provincias y zonas alcanzadas por el diferencial de Zona Austral percibirán montos superiores. En esos casos, la AUH general alcanzará los $212.060, mientras que la asignación por hijo con discapacidad ascenderá a $690.480.

ANSES: cuánto aumenta el Complemento Leche en diciembre

El incremento también impactará en el Complemento Leche del Plan 1000 Días, una prestación destinada a acompañar la alimentación de mujeres embarazadas y niños durante sus primeros años de vida. En diciembre, el beneficio pasará de $60.203 a $61.527 mensuales, lo que representa un aumento de $1.324.

Este complemento está dirigido a titulares de la Asignación por Embarazo y a familias beneficiarias de la AUH con hijos de hasta tres años. A diferencia de la asignación universal, el Complemento Leche se abona en su totalidad, sin la retención del 20%. Además, se acredita automáticamente junto con la prestación correspondiente, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Así, una familia con un hijo menor de tres años que perciba la AUH podrá cobrar $130.498 por la asignación mensual y otros $61.527 por el Complemento Leche, lo que representa un ingreso conjunto de $192.025 en diciembre, sin incluir otros beneficios sociales.

ANSES: fechas de cobro AUH en noviembre

SUAF de ANSES: los nuevos montos de diciembre de 2026

Las asignaciones familiares del SUAF también se actualizarán un 2,2% en diciembre. Esta prestación está destinada a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios de la Prestación por Desempleo, entre otros grupos alcanzados. A diferencia de la AUH, los montos del SUAF dependen de los ingresos del grupo familiar y se distribuyen en diferentes escalas.

Con el nuevo incremento, los valores estimados por hijo serán:

Primer rango de ingresos: $81.572.

Segundo rango: $55.026.

Tercer rango: $33.282.

Cuarto rango: $17.176.

En paralelo, también se actualizarán los límites de ingresos que determinan el acceso a estas prestaciones, así como los valores de las asignaciones por hijo con discapacidad, prenatal, nacimiento, adopción y matrimonio.

AUH: qué otros beneficios pueden cobrar las familias en diciembre

Además de la AUH y el Complemento Leche, las familias con hijos menores de tres años pueden acceder a la Asignación por Cuidado de Salud Integral, otro de los beneficios incluidos en el Plan 1000 Días.

Se trata de una prestación que se abona una vez al año y cuyo monto equivale al valor completo de la AUH. Con la actualización de diciembre, alcanzará los $163.122 por hijo en la zona general y los $212.060 en la Zona Austral. Para acceder, es necesario cumplir con los requisitos vinculados a los controles de salud y al calendario de vacunación. Por otra parte, los beneficiarios de la AUH también pueden percibir la Tarjeta Alimentar, cuyos montos no se modifican automáticamente con la inflación mensual.

Inflación de octubre: por qué aumenta la AUH en diciembre

El INDEC confirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 2,2% en octubre, con una inflación acumulada del 26,3% en los primeros diez meses del año y una variación interanual del 33,1%.

El resultado se ubicó por encima del 1,8% que habían proyectado los analistas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. La aceleración estuvo impulsada principalmente por los aumentos en las tarifas de los servicios públicos y en los precios estacionales, especialmente las verduras. En contraste, la inflación núcleo se desaceleró al 1,5%.

De acuerdo con el mecanismo vigente, los aumentos de ANSES se calculan utilizando el índice de inflación de dos meses atrás. Por eso, mientras que en noviembre las asignaciones se incrementaron un 1,93%, en diciembre la actualización será del 2,2%.

Los nuevos valores deberán quedar formalizados mediante la publicación de la normativa correspondiente de ANSES.