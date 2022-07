Presidente de Astillero Río Santiago destacó la reunión de trabajo con Scioli

El presidente de Astillero Río Santiago, Pedro Wasiejko, destacó la reunión que entabló con el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, con quien dialogó acerca de las “posibilidades de utilización de infraestructura” del astillero, y subrayó la importancia del proyecto de dragado del Canal Magdalena.

“La verdad fue una reunión de trabajo excelente. El ministro (de Desarrollo Productivo) Daniel Scioli tiene un compromiso claro con la mejora de la producción en nuestro país”, afirmó Wasiejko esta mañana en diálogo con El Destape Radio.

Según señaló el presidente del astillero, en la reunión se discutió acerca de las necesidades de la empresa estatal además de las “posibilidades en cuanto a la utilización de la infraestructura que, en otro momento, fue usada de manera correcta para producir bienes de alto valor en nuestro país como barcos y turbinas hidráulicas” y que, hoy en día, resultan claves “en el momento que el país está viviendo de restricción de divisas”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“La verdad salimos muy conformes. Pusimos sobre la mesa toda una cantidad de opciones de trabajo que nos permitiría pensar en un futuro para el astillero y la idea es continuar intercambiando para que se conviertan en realidad”, detalló Wasiejko.

En el encuentro, que se realizó ayer por la tarde en el despacho del ministro y que contó también con la participación del secretario de Industria, Ariel Schale, se coincidió en la importancia de impulsar la industria naval como sector estratégico para el país.

Otros de los temas conversados fue el avance en el mantenimiento y construcción de turbinas para las represas hidroeléctricas y los proyectos en los que está trabajando el astillero para construir embarcaciones tanto para la Armada como para la Prefectura Naval Argentina, además de dragas y portacontenedores, según informó el Ministerio.

Asimismo, se enfatizó en la necesidad de avanzar en el desarrollo del Canal Magdalena.

El proyecto de dragado “permitirá conectar el litoral marítimo con el litoral fluvial” a “buques más grandes que hoy la infraestructura (del canal) no está en condiciones de recibir”, indicó el presidente del astillero.

De concretarse la obra, se permitirá “llegar a profundidades de 47 pies”, lo cual “permitirá que los puertos del lado argentino del Río de la Plata sean competitivos”:

Wasiejko calculó que el proyecto, presentado en 2013 y que costaría alrededor de US$ 306 millones, permitirá reducir el costo a los importadores y exportadores “en el orden de los US$ 200 a US$ 300 por contenedor”

La ruta de navegación de 53 kilómetros en el cauce natural del canal permitirá la operación directa de barcos de gran calado al puerto de Buenos Aires sin la necesidad de salir a través del canal de Punta Indio –de mayor extensión- y potenciará la operatoria de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

SI bien el proyecto completó sus audiencias públicas y sus informes ambientales a mediados de 2021, aún queda pendiente su llamado a licitación.

Con información de Télam