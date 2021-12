Vicejefe de Gabinete destacó la recuperación económica y resaltó la necesidad de un acuerdo con FMI

Jorge Neme, el número dos de Juan Manzur, ponderó los números de la actividad económica y apuntó que es necesario "despejar el problema del FMI" que se heredó de Macri para que el país consolide su crecimiento.

El vicejefe de Gabinete de la Nación, Jorge Neme, destacó la recuperación económica del país y resaltó la necesidad de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al tiempo que sostuvo que el "perfil dialoguista" del jefe de Gabinete, Juan Manzur, es fundamental para encarrilar las discusiones por el Presupuesto 2022.

"Estamos recuperando 10,7% de crecimiento; la recuperación económica de la actividad productiva es enorme. Como partido que expresa la producción y el trabajo, tenemos que continuar con esta tendencia, y para seguir con esta tendencia hay que despejar el conflicto con el FMI", dijo Neme en declaraciones radiales.

Sobre la deuda externa, sostuvo que "no fue generada por este gobierno, sino que el conflicto es heredado, inventado por el gobierno anterior para pagarle a los bancos extranjeros que timbearon durante dos años con el dinero y los activos argentinos para después irse cuando las condiciones se convirtieron en difíciles; eso lo dijo el mismo expresidente (Mauricio) Macri, que fue quien pidió el crédito".

Sobre eso, señaló que el Gobierno enfrenta "una deuda sideral, tanto la pública como la privada, que no habíamos generado, como contracambio". Y sobre la herencia macrista, recordó: "En la Argentina se perdieron 20 mil empresas, se cayeron las exportaciones, se perdieron puestos de trabajo y aumentó la pobreza hasta el 30%. Ese es el resultado real del gobierno de Cambiemos, cuatro cifras espantosas que no tienen parangón en la historia argentina", indicó Neme. Y en ese sentido sostuvo que "la oposición no tiene margen para poner condiciones al acuerdo que firme el Presidente Alberto Fernández con el Fondo".

Acerca de la necesidad de cerrar el acuerdo con el FMI, explicó que hay condiciones objetivas en la industria global y resaltó sectores como el automotriz, electrónico y de maquinaria agrícola. "Tenemos que ganar dos años para que la industria argentina y el sistema productivo argentino sigan dando respuestas, sigan dando trabajo registrado, sigan exportando cada vez más. Este año vamos a terminar con el récord de 77 mil millones de exportaciones. Aspiramos a superar los 80 mil millones el año que viene, y llegar a los 100 en el siguiente año, ese es el camino de la recuperación efectiva de la economía argentina", destacó. Asimismo, proyectó: "La economía está bien, tiene que estar mejor, tenemos que despejar el problema del fondo que heredamos de Macri, y tenemos que seguir creciendo", destacó.

Neme añadió: "Tenemos la energía puesta en la producción y el trabajo, el general Perón inicio su tarea de construcción de este gran proyecto nacional, en la secretaria de trabajo en 1943, no fuimos el partido de la acción social, somos el partido de la producción y el trabajo, una vez que centremos la energía en la producción y el trabajo, vamos recupera el centro de la política argentina y resolver el problema de la grieta, que es una lacra heredada del gobierno macrista".

En cuanto al rol de Manzur, resaltó que "es un excelente cuadro político, un dirigente político de enorme envergadura". Recordó que "cuando asumió cambió la sensación de derrota por una puesta en marcha de todas las energías productivas, sobre todo en el sector del conurbano bonaerense, donde él se mueve como pez en el agua".

En ese contexto, expresó que Manzur es "fundamental" para respaldar al presidente Fernández a la hora de encauzar el Presupuesto 2022 porque tiene la virtud de "generar consensos, es un hombre que funda su acción política en la construcción de consensos, la amigabilidad y el diálogo permanente".

Con información de Télam.