Un productor entrerriano necesitará al menos 4.830 kilos de maíz por hectárea para cubrir costos

Un productor entrerriano necesitará obtener un promedio de 4.830 kilos de maíz por hectárea para hacer frente a los costos en la campaña 2023/24, de acuerdo con un análisis de la Bolsa de Cereales provincial y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Según el estudio, quien arrienda los campos debió producir un promedio de 5.595 kilogramos por hectárea; y, si el terreno es propio, 4.065 kilos promedio.

Las entidades tomaron como referencia un precio esperado de US$ 187 por tonelada de maíz, US$ 55 menos que la temporada anterior, un costo de cosecha de US$ 70 y segmentaron a la provincia en cuatro zonas: norte, sur, este y oeste.

También tomaron un arrendamiento equivalente a ocho quintales de soja por hectárea por año para la zona sur y oeste (US$ 283), y de cinco quintales (US$ 177) para la zona norte y este.

En la zona sur, el productor necesitó cosechar 4.040 kilogramos de maíz sin arrendamiento y 5.920 con arrendamiento para alcanzar un resultado positivo, mientras que en la zona norte debió obtener 4.150 y 5.360 kilos, respectivamente.

En la zona oeste tuvo que cosechar 3.880 y 5.680 kilogramos por hectárea sin y con arrendamiento, en tanto que en el este de Entre Ríos necesitó producir 4.190 y 5.420 kilos, respectivamente.

Al momento de realizar el cálculo final, el informe tuvo en cuenta el costo medio de labores e insumos, el margen bruto por unidad de superficie, el rendimiento de indiferencia y el retorno directo por peso gastado.

Los gastos en labores e insumos (semillas, agroquímicos, fertilizantes) tomados para el cálculo del costo de implantación y protección del cultivo fueron estimados para el mes de septiembre, en un promedio de US$ 529.

Además, se tomaron como costos los gastos de implantación y comercialización sin impuestos, y el asesoramiento técnico y gastos de la empresa.

Finalmente, para el precio de venta del maíz, se tomaron los valores MatbaRofex a futuro abril de 2023, de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Con información de Télam