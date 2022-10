TV y Radio siguen en el podio de los medios más utilizados en Argentina, según estudio privado

La Tv y la radio, en toda la variedad de tecnologías de acceso, se mantiene en el podio de los canales de consumo más utilizados en Argentina y atraviesan distintas generaciones, ya que 9 de cada 10 personas en el país miran televisión y 7 de cada 10 escuchan radio.

Así lo señala un estudio privado realizado para el Observatorio Social de la Secretaría de Medios y Comunicaciones de la Universidad Nacional de la Matanza.

"Nueve de cada diez personas miran televisión, si bien los más jóvenes (entre 16 y 24 años) lo hacen menos tiempo que los adultos mayores", indicó a Télam el analista Santiago Giorgetta, de Proyección Consultores, empresa que hizo el relevamiento para el Observatorio Social, sobre un universo de 3.592 personas mayores de 16 años residentes en AMBA.

Agregó que "la radio sigue en el podio con 7 de cada 10 personas que siguen consumiendo radio" y destacó que el podcast es un servicio que escuchan sólo 2 de cada 10 encuestados.

En el informe se observa además que la radio retiene a las personas durante más tiempo que la televisión, ya que 24% de los encuestados dice escuchar radio durante más de 5 horas diarias, mientras que para la tv ese segmento se reduce a 16,4%.

En la franja de 16 a 34 años, el 10,8% mira tv durante 5 horas o más, el 18,3% lo hace entre 3 y 5 horas y el 46,6% entre 2 horas o menos; mientras que el 18,4% escucha radio durante más de 5 horas, 16% entre 3 y 5 horas, y 29,2% lo hace durante dos horas diarias o menos.

En este grupo etario 9 de cada 10 mira series o películas en plataformas digitales y de ellos 16% lo hace durante 5 horas diarias o más, 24,4% entre 3 y 5 horas y 45,9% lo hace durante dos horas o menos.

El tiempo dedicado a las plataformas para ver series o películas baja a medida que sube la edad, ya que en la franja de personas de entre 35 y 54 años, el 9,4% dice pasar 5 horas o más mirando este tipo de contenido, 20,7% lo hace entre 2 y 5 horas, y 51,8% menos de dos horas.

Asimismo el 9,3% de los mayores de 55 años pasan 5 horas o más mirando este tipo de contenido en plataformas, 20,3% entre 2 y horas, y el 45,6% menos de dos horas.

Otra encuesta realizada por la empresa Kantar, arrojó que dos de cada tres argentinos están suscriptos a algún servicio de streaming, y remarcó como particularidad del cliente argentino que "se suscriben a varias de ellas e incluso las comparten con sus conocidos", según indicó Sebastián Corzo, director de marketing de la consultora.

"No obstante, se observa que en general no son usuarios fieles, si no encuentran contenidos realmente atractivos, se pasan a otro canal de streaming sin remordimientos. Se trata de un mercado muy volátil, con alta rotación de usuarios. Las plataformas deben esmerarse para mantener cautivados a sus usuarios con propuestas innovadoras", agregó.

El informe de Proyección Consultores también midió el consumo de redes sociales, y detectó que Facebook (Meta) e Instagram, son las más utilizadas aún entre los más jóvenes, mientras que Twitter aparece como utilizada por 3 de cada 10 encuestados, en el mismo nivel que TikTok.

Con información de Télam