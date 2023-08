Se estima que hay "más de US$ 400.000 millones" sin blanquear en el exterior, indicó Heller

El diputado nacional Carlos Heller estimó hoy que en el exterior habrían “más de US$ 400.000 millones” sin blanquear, de cara a la reunión que se efectuará esta tarde en el la Cámara baja para emitir dictamen a la denominada Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizada.

“Hay distintas informaciones. Algunas hablan de más de US$ 400.000 millones, pero como son cosas no registradas, hay distintas estimaciones”, afirmó Heller esta mañana en diálogo con AM 750.

El diputado del Frente de Todos preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que se reunirá hoy a las 18 para emitir dictamen sobre el proyecto de ley, que permitirá a los contribuyentes regularizar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) los activos no declarados con el pago de una alícuota.

La normativa estipula un blanqueo que comprendería a personas humanas, sucesiones indivisas y empresas con bienes y activos financieros no declarados ante el fisco, que contará con una alícuota de 5% para quienes se registren en los primeros 120 días desde la entrada en vigencia de la iniciativa.

Transcurridos los cuatro meses, los bienes detectados en el exterior y no declarados pagarán una tasa del 10 %; luego de esa fecha pagarán un 20 % hasta el fin de vigencia de la ley de 360 días.

La iniciativa del Palacio de Hacienda surge luego del acuerdo firmado en diciembre entre la Argentina y Estados Unidos, que establece un sistema de intercambio de información tributaria que permitirá a ambos países acceder a datos sobre operaciones realizadas por sus ciudadanos en los respectivos sistemas financieros, con el objetivo explícito de combatir la evasión fiscal.

“Hay un desarrollo de acuerdos de intercambio de información entre países. El más importante es el que se ha llegado con Estados Unidos porque es el destino más elegido para fugar, ya sea en tenencias monetarias en entidades financieras norteamericanas o a través de inversiones en bienes”, sostuvo Heller,

El diputado recordó que para que se active dicho acuerdo “hace falta que exista una opción que permita la regularización que es lo que plantea este proyecto”.

Asimismo, aclaró que no se permitirá el ingreso al esquema a “todos aquellos que hayan tenido una función pública de 2010 en adelante al igual que sus familiares”.

“Es un mecanismo que siempre genera un cierto sinsabor porque es un beneficio a quién no cumplió la ley, pero, al mismo tiempo, genera beneficios al ingresar divisas e ingresos fiscales”, sostuvo.

Respecto del paquete de medidas anunciado por el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, Heller subrayó que las medidas buscan resolver el “cambio de precios relativos” generado por la devaluación en los “sectores más débiles y de ingresos fijos”.

“Hay un esfuerzo fiscal para aliviar la situación de la gente que la está pasando mal”, dijo el legislador.

“Todos coincidimos que para sacarse de encima al Fondo Monetario Internacional (FMI) hay que crecer. pero, mientras tanto, uno tiene las condicionalidades y una de ellas fue el ajuste del tipo de cambio del 22%", enfatizó, y destacó que la fijación del tipo de cambio hasta noviembre “aleja el famoso recurso de la incertidumbre” para justificar los aumentos de precios.

De cara a la contienda electoral, Heller consideró que Unión de la Patria (UxP) está “competitivo”.

“Hace dos meses cuando hablábamos aquellos que queremos defender este proyecto sentíamos que no teníamos chances, pero cuando se anunció esta fórmula de unidad, sentí que pasamos a ser competitivos y es lo que pasó”, señaló.

Agregó que “si el Gobierno tiene continuidad”, 2024 “va a ser un año muy bueno”.

“Hay una cantidad de cosas que van a dar un camino para que Argentina transite un camino de crecimiento de la economía, de ir sacándonos el verdadero cepo que tiene el país que no es la restricción para comprar dólares sino los condicionamientos que impone el acuerdo con el FMI”, concluyó.

Con información de Télam