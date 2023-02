Los principales granos cerraron con bajas generalizadas en Chicago

Los precios de los principales granos finalizaron hoy con caídas generalizadas en el mercado de Chicago, debido a la previsión de lluvias en algunas zonas productivas de Argentina y de Estados Unidos para los próximos días, y por una toma de ganancias.

El contrato de marzo de la oleaginosa cayó 0,59% (US$ 3,40) hasta los US$ 565,67 la tonelada, mientras que la posición mayo avanzó 0,59% (US$ 3,40) y cerró a US$ 563,92 la tonelada.

Los fundamentos de las mermas radicaron en una toma de ganancias de los inversores tras las subas de ayer.

También se sustentaron en pronósticos de lluvias sobre zonas agrícolas de la Argentina para los próximos días, destacó la consultora Granar.

Los subproductos de la soja presentaron resultados mixtos, con un retroceso en la harina del 1,02% (US$ 5,62) hasta los US$ 542,99 la tonelada, mientras que el aceite aumentó 0,09% (US$ 1,32) y se ubicó en US$ 1.385,14 la tonelada.

Por su parte, el maíz retrocedió 0,95% (US$ 2,56) y se ubicó en US$ 265,34 la tonelada, como consecuencia de la caída del petróleo –ronda el 3,2%–, y en función de la previsión de lluvias sobre zonas agrícolas de la Argentina, indicó Granar.

Por último, el precio del trigo bajó 1,86% (US$ 5,14) para posicionarse en US$ 270,62 la tonelada, en función de "las lluvias que se registran sobre zonas productoras de trigos de invierno estadounidenses, en particular sobre el centro-este de Kansas y sobre buena parte de Oklahoma", explicó la consultora Granar.

Con información de Télam