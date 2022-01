Los precios de los granos se mantuvieron estables en Rosario

Las cotizaciones de la soja, el trigo y el maíz disponibles en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) finalizaron hoy sin cambios respecto a la jornada anterior, mientras que se evidenciaron subas en las posiciones diferidas de la soja y el maíz.

De esta manera, el precio de la oleaginosa con descarga inmediata, contractual y para fijaciones permaneció en US$ 397 la tonelada, mientras que en moneda local se ubicó en $ 41.610.

En tanto, la entrega en marzo se ubicó en US$ 375 y entre el 1 y el 15 de marzo subió US$ 5 hasta los US$ 385; abril, ganó US$ 2 y cerró en US$ 372; y el tramo mayo/julio finalizó en US$ 370.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En el trigo con descarga entre el 2 y 7 de febrero la oferta se mantuvo en US$ 240, mismo valor ofrecido para la entrega contractual, mientras que el contrato de marzo permaneció en US$ 240 y abril cayó US$ 5 hasta los US$ 240.

Por otro lado, los ofrecimientos por maíz con entrega disponible hasta el 4 de febrero y contractual cotizaron en US$ 230, un alza de US$ 5 entre ruedas para la última posición.

Además, el contrato de marzo avanzó US$ 5 hasta los US$ 230 por tonelada; abril y mayo ajustaron en US$ 225 y US$ 220, respectivamente; junio y julio cotizaron en US$ 210.

Por último, el girasol con descargas entre enero y marzo de 2022 culminó nuevamente a US$ 480 por tonelada, sin alteraciones respecto a la jornada anterior.

Con información de Télam