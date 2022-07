Los granos siguen con su racha alcista en Chicago y suben hasta casi US$ 14

Los granos continuaron con su escalada en el mercado de Chicago, y en la rueda nocturna la soja subía US$ 13,69, el trigo US$ 12,68 y el maíz US$ 5,91 recuperando así gran parte de las pérdidas registradas entre el viernes y el martes, ya que el lunes no hubo operaciones por feriado en los Estados Unidos.

“La soja acentúa el repunte mínimo visto ayer en el segmento nocturno de Chicago por compras de oportunidad de los inversores y por el reacomodamiento de las cotizaciones del aceite y de la harina tras las importantes bajas precedentes”, indicó la consultora agrícola Granar.

En este marco, la oleaginosa mostraba un incremento de 2,35% en el Chicago nocturno, ubicándose en US$ 594,33 la tonelada.

Sin embargo, para el análisis de Granar “no hay detrás de estas mejoras nuevos fundamentos que las sustenten más allá de la actividad de los especuladores”.

“De momento, el clima no es un motivo de preocupación para los cultivos estadounidenses, aunque en pleno mercado climático esto puede variar en función de nuevos pronósticos, mientras que China sigue operando en calma y la relación entre el real y el dólar sigue potenciando las ventas brasileñas”, puntualizó el informe.

Por el lado del maíz, indicó que “también se negocia con valores en alza en Chicago, mientras los fondos de inversión recompran barato lo que días atrás vendieron caro”.

“En esa misma lógica se encuentran los comerciales, que ven en los valores actuales una oportunidad para asegurar mercadería en la espera de la reactivación de la demanda”, afirmó Granar.

Así, el maíz subía 2,01% y se posicionaba en US$ 298,90 la tonelada.

El reporte señaló que “detrás de este repunte, todavía muy parcial, persisten factores con potencial bajista, como el progreso de la segunda cosecha en Brasil y la competitividad ganada por las exportaciones brasileñas por la devaluación del real”.

En cuanto al trigo, indicó que “al igual que en soja y maíz los especuladores concretan compras de oportunidad tras las fuertes bajas recientes”, y afirmó que “más allá de las cuestiones técnicas, la tónica encuentra fundamentos en la firme actividad de la demanda, que también aprovecha la corriente bajista reciente, y en rindes para la cosecha de la Unión Europea que se ubican por debajo de las previsiones iniciales por el impacto del tiempo seco que atravesaron los cultivos”

“También suma la noticia de que la India prohibiría las exportaciones de harina de trigo desde la semana próxima, una iniciativa que se agregaría a las restricciones vigentes para exportar trigo”, precisó Granar.

En este escenario, el trigo trepaba 5,90% y volvía a establecer por encima de los US$ 300 a US$ 308,28 la tonelada.

Con información de Télam