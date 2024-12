Cuánto dinero se puede dejar en una billetera virtual en diciembre 2024 y evitar problemas con la ARCA (ex AFIP) ARCA, la ex AFIP, cambió de dirección pero no de políticas: seguirá controlando las transferencias de grandes montos de dinero.

10 de diciembre, 2024 | 17.45 Transferencias: cómo hacerlo sin que vigile ARCA El cierre del año, marcado por las festividades de Navidad y Año Nuevo, es un período en el que suelen incrementarse las transferencias entre amigos, familiares o entre cuentas propias. Sin embargo, los usuarios deben considerar ciertos aspectos al realizar estas transacciones a través de homebanking o billeteras virtuales porque serán controladas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). ARCA: cuánto puedo transferir sin control del organismo Control de transferencias: el rol de ARCA, ex AFIP Con la reciente creación de la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reemplazó a la AFIP, se mantienen los controles sobre las transferencias electrónicas. Dichos controles se activan cuando las operaciones superan ciertos montos, requiriendo documentación respaldatoria para cumplir con las normativas fiscales vigentes. Montos clave y obligaciones Transferencias superiores a $400.000: ARCA exige que bancos y billeteras virtuales (como Mercado Pago, Cuenta DNI y Ualá) reporten estas operaciones. Los usuarios deben justificar el origen de los fondos con documentación válida, como: Facturas o recibos por servicios o productos. Contratos que detallen la operación. Declaraciones juradas de ingresos y egresos. Registros contables, en el caso de empresas. Otros justificativos, como recibos de sueldo, comprobantes de monotributo, certificaciones contables, boletos de compraventa o declaratorias de herederos.

Transferencias de $1.400.000 o más: en estos casos, el banco o billetera virtual debe informar el tipo de transferencia, el CBU o CVU utilizado y el monto exacto de la operación.

Saldos finales superiores a $700.000: los saldos al último día hábil del mes (31 de diciembre en este caso) también estarán sujetos a reporte obligatorio. Este esquema de control aplica sin excepciones, incluyendo tanto fintech como entidades bancarias, tiene como objetivo asegurar la transparencia de las operaciones y la correcta tributación de los usuarios. Qué control tienen las billeteras virtuales La billetera virtual que quedará fuera del control de ARCA en 2025 En 2025, las billeteras virtuales que no estarán sujetas al control de la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) serán aquellas radicadas en el exterior y que no cuenten con un convenio de intercambio de información financiera con Argentina. Esta excepción responde a normativas que, hasta la fecha, permanecen sin modificaciones. Un caso destacado es PayPal, un gigante global de los pagos digitales con sede en Estados Unidos. La plataforma permite a los usuarios realizar transacciones en línea, como el pago de servicios digitales y transferencias a personas o empresas, sin que estas operaciones sean reportadas a las autoridades argentinas bajo las regulaciones actuales. Plataformas como PayPal, entre otras billeteras virtuales internacionales, ofrecen a los argentinos la posibilidad de realizar compras y transferencias sin las restricciones habituales que aplican a las operaciones dentro del sistema financiero nacional. Gracias a su integración con numerosas tiendas en línea, permiten adquirir productos importados desde el exterior de manera ágil y sin supervisión directa por parte de la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Al estar radicadas en Estados Unidos o en otros países sin convenios de intercambio de información financiera con Argentina, ARCA no tiene facultades para controlar los fondos gestionados en estas plataformas. Este escenario también incluye servicios como Wise, Neteller, Skrill y Payoneer, que brindan opciones adicionales para manejar fondos y realizar transacciones internacionales bajo condiciones similares. TWITTER

