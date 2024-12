Sigue la búsqueda del hombre en los lagos de Palermo: fue identificado y su familia está en el lugar

Identificaron al hombre que desapareció en los lagos de Palermo

La búsqueda del hombre que desapareció en los lagos de Palermo continúa y las autoridades confirmaron que fue identificado gracias al resultado de ADN hallado en las prendas que dejó tiradas en la orilla. Además, su familia ya está en el lugar para presenciar el operativo.

En la mañana del lunes, la Policía de la Ciudad confirmó que un hombre, presuntamente alcoholizado, según indicaron testigos, ingresó a los lagos de Palermo y nunca salió. Frente al escenario presentado, se dio aviso al 911 y comenzó un operativo a contrarreloj por parte de Bomberos, Policía, SAME y rescatistas para dar con el sujeto, quien tendría entre 35 y 40 años. A más de 24 horas del hecho todavía no hay noticias sobre el paradero del hombre, aunque sí pudieron avanzar en su identificación tras el resultado de ADN, informó la agencia Noticias Argentinas. Aun así, no dieron el nombre de manera pública.

Alberto Crescenti, titular del SAME, habló con los medios y destacó que pudo haber sido succionado por las plantas que están en el fondo y que, de ser así, "las esperanzas de sobrevivir son pocas". En el marco del operativo, donde trabajan buzos tácticos, lanchas y efectivos, hay dos metros de profundidad, pero existen pozos que alcanzan los seis metros, lo que complejiza aún más la cuestión.

A su vez, detalló que las algas generan que se trate de un lugar "peligroso", por lo que pidió que los vecinos no se metan al agua. "Todo el fondo del lago tiene coladeras, que son raíces de árboles, y elodea, que son las plantas que se ven en la superficie. Esas plantas subacuáticas lo que hacen es ejercer una succión. Por eso, está absolutamente prohibido sumergirse o bañarse en este lago: si se ingresa la planta y la coladera succionan y la persona no hace pie, no puede flotar y entra en paro respiratorio", explicó.

Buscan al hombre desde el lunes.

Subte: cierra la estación Palermo por tres meses

La empresa Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) informó que desde este lunes 9 de diciembre una nueva estación quedará inhabilitada en el trayecto que une Catedral, en Plaza de Mayo, con el barrio porteño de Belgrano. Se trata de Palermo de la línea D, en donde desde este lunes comenzarán las obras para la “renovación integral”, que se extenderán por un plazo aproximado de tres meses. El objetivo, dijeron, es mejorar la infraestructura existente y la experiencia de viaje de las y los usuarios.

Según informaron, la puesta en valor incluirá trabajos de impermeabilización, pintura, arreglo de pisos, nuevas luces led, mobiliario, señalética y colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos; nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos; y se armarán dos ventanas históricas con las piezas patrimoniales recuperadas, a fin de conservar el patrimonio de la estación. El proyecto implica la intervención de los sectores correspondientes a accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas), vestíbulos y andenes, y apunta a “garantizar una mejor circulación por la estación, al transformarla en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación”.