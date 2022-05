Los granos finalizaron la jornada con subas en Chicago

Los granos cerraron al alza hoy en el mercado de Chicago debido a las complicaciones climáticas para la siembra de soja y maíz en Estados Unidos, como así también al accionar comprador de los fondos especulativos.

El contrato de julio de la oleaginosa subió 0,33% (US$ 2,11) hasta los US$ 636,49 la tonelada, a la vez que el de agosto lo hizo por 0,21% (US$ 1,29) para concluir la jornada a US$ 611,05 la tonelada.

Los fundamentos del alza radicaron en los problemas climáticos en Estados Unidos, que podrían retrasar aún más la siembra del cultivo, como así también la apreciación del real frente al dólar, señaló la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

No obstante, la baja en la cotización del aceite limitó la tendencia alcista del poroto.

Dicho subproducto retrocedió 1,17% (US$ 20,94) hasta los US$ 1.754,19 la tonelada, mientras que la harina avanzó 0,95% (US$ 4,52) y se posicionó en US$ 476,52 la tonelada.

Por su parte, el maíz ganó 1,60% (US$ 4,82) para ubicarse en US$ 305,99 la tonelada, como consecuencia de pronósticos de lluvias en el medio-oeste norteamericano que podrían volver a generar complicaciones con las siembras del cereal, marcó la entidad bursátil rosarina.

Asimismo, los operadores cerraron sus posiciones en corto frente al fin de semana largo estadounidense, lo cual sumó a la inercia alcista.

Por último, el trigo mejoró 1,24% (US$ 5,24) y cerró a US$ 425,31 la tonelada, por compras técnicas.

"En los días anteriores, los precios habían registrado caídas luego de que Rusia anunciara que está dispuesta a establecer un corredor marítimo que permita exportar el grano ucraniano y mejorar las perspectivas de oferta global del cereal. No obstante, la incertidumbre acerca de esta posibilidad se mantiene dado que Rusia pidió a cambio que se le levanten las sanciones como contraparte", detalló la BCR.

