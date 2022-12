Los granos cerraron con altibajos en Chicago

Los granos cerraron con saldo dispar en el mercado de Chicago, con subas para la soja y bajas en los cereales en una jornada enfocada en los factores climáticos en el continente americano.

El contrato de enero subió 0,16% (US$ 0,92) hasta los US$ 544,63 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por 0,03% (US$ 0,18) para posicionarse en US$ 545,64 la tonelada.

Los fundamentos de la mejora radicó en una demanda firme de mercadería estadounidense hasta que ingrese la oferta brasileña del poroto, cuestión por la cual las posiciones más alejadas finalizaron con bajas.

Sumó presión la sequía en la Argentina, que mantiene un retraso en los trabajos de siembra de casi 20 puntos con respecto a la campaña anterior.

La harina acompañó el alza del poroto, con una mejora de 1,72% (US$ 8,60) hasta los US$ 507,16 la tonelada, mientras que el aceite culminó con una caída de 0,88% (US$ 12,57) a US$ 1.401,01 la tonelada.

Por su parte, el maíz perdió 0,73% (US$ 1,87) y se ubicó en US$ 251,56 la tonelada, como consecuencia de "la buena condición en la que se sostiene el grano en Brasil" dejando entrever una buena cosecha del país vecino, aunque la sequía en Argentina y los problemas productivos que podría tener Ucrania por el conflicto bélico limitaron la suba, explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por último, el trigo cayó 0,19% (US$ 0,55) y se posicionó en US$ 275,30 la tonelada, debido a las importantes nevadas en las planicies norteamericanas que podrían dotar de humedad a los suelos en beneficio del cultivo.

Con información de Télam