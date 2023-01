Las bolsas internacionales registran altibajos y el petróleo opera en alza

Las bolsas internacionales registraban hoy una tendencia mixta en los principales activos y el petróleo operaba en alza en los mercados de referencia.

Las principales bolsas de la región Asia-Pacífico registraron resultados positivos, según la agencia Bloomberg.

El índice japonés Nikkei subió 0,40%; Hong Kong 1,25%; Corea del Sur 0,38% y Taiwán 0,72%; mientras que China ganó 1,01% en su índice Shanghai y 2,13% en el Shenzhen.

En Europa las principales bolsas operaban con altibajos: Londres ganaba 0,41% y Madrid 0,30%; en cambio, París perdía 0,24%; Frankfurt 0,15% y Milán 0,05%.

En los mercados de Nueva York su principal índice, el Dow Jones Industriales, retrocedía 0,91% y se ubicaba en 32.968,34 puntos; mientras que los índices selectivo S&P 500 y tecnológico Nasdaq descendían 0,80% y 1,04%, respectivamente.

La Bolsa de San Pablo, en su principal índice, Bovespa, avanzaba 1,15% y se ubicaba en 106.549,34 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en el Mercado de Chicago con tendencia mixta: la soja bajaba 0,37% para ubicarse en US$ 541,14 la tonelada, el maíz perdía 0,19% y se comercializaba a US$ 256,88, y el trigo subía 0,10% y se comercializaba a US$ 274,20 en los contratos de marzo.

Respecto del precio del petróleo, el crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado de futuros de Nueva York (Nymex), avanzaba 2,38% y se comercializaba a US$ 74,57 el barril en los contratos con entrega en febrero, en tanto que el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), subía 2,30% y el barril se pactaba a US$ 79,63 para su entrega en marzo.

Por último, el bono a 30 años de los Estados Unidos mostraba un rendimiento de 3,85%, mientras el título a 10 años contabilizaba una renta de 3,77% anual, y el mismo activo a dos años contabilizaba rendía 4,49%.

Con información de Télam