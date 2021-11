Las bolsas internacionales registran altibajos y el petróleo cotiza con subas

Las principales bolsas internacionales registraban hoy una tendencia mixta en sus activos más destacados, mientras que el petróleo operaba con subas.

Los principales índices de la región Asia-Pacífico cerraron con valores mixtos en su mayoría, según la agencia Bloomberg.

Anotaron subas el índice japonés Nikkei con una alza de 0,59%, Hong Kong (Hang Seng) 1,01%, y los índices chinos de Shanghai y Shenzhen con 1,15% y 1,14%, respectivamente.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En cambio, registraron caídas Taiwán (Taiex) con 0,61% y Corea del Sur (Kospi) 0,18%.

Durante la jornada, las acciones del gigante inmobiliario chino Evergrande repuntaron un 6,75% en el Hang Seng, luego de que se reportara que la empresa nuevamente escapó del default luego de que diversos tenedores de bonos informaran que recibieron sus correspondientes pagos.

Por su parte, las principales bolsas europeas operaban mayormente en verde: avanzaban Londres (FTSE100) 0,49%, París (CAC40) 0,07%, Francfort (DAX) 0,05%, y Milán (Ftsemib) 0,11%; mientras que Madrid (IBEX35) marcaba la excepción con una caída de 0,46%.

Respecto de los datos macroeconómicos del continente, el Reino Unido hoy anunció que su economía avanzó 0,6% en septiembre con un incremento del producto de 1,3% en el tercer trimestre.

De esta forma, el país sólo queda a seis décimas de recuperar el nivel previo a la pandemia, en febrero de 2020.

Por otro lado, la Unión Europea revisó al alza la perspectiva de crecimiento para los países de la eurozona de un promedio de 4,8% a 5% para 2021, reduciendo dos décimas el pronóstico para el año próximo (de 4,5% a 4,3%).

Las bolsas de Nueva York registraban valores mixtos: el principal índice, el Dow Jones Industriales, caía 0,22% hasta 36.001,78 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq avanzaban 0,22% y 0,73% respectivamente; liderando los papeles tecnológicos.

El Dow Jones se veía impulsado a la baja debido a la caída del papel de Disney de casi el 8%, debido al estancamiento del crecimiento de sus servicios de streaming y ganancias menores de las esperadas.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una suba de 2,35% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 108.462,60 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con valores positivos: la soja se incrementaba en US$ 1,84 para situarse en US$ 448,91 para los contratos con entrega en enero.

Por su parte, para las entregas en diciembre, el maíz y el trigo avanzaban US$ 2,46 y US$ 4,32 hasta US$ 226,57 y US$ 299,36 respetivamente.

Por su parte, el precio del petróleo operaba hoy con ganancias pese a que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) revisara nuevamente a la baja sus previsiones de crecimiento de la demanda mundial de crudo en 2021.

La modificación se deba a la ralentización de la recuperación económica durante el tercer trimestre registrada en China e India.

Ahora, el cártel calcula que la demanda mundial aumentará en 5,7 millones de barriles por día durante el año, en lugar de 5,82 como pronosticaba el mes pasado.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), subía 0,87% y se comercializaba a US$ 82,05 el barril en los contratos con entrega en diciembre.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 83,19 y se valorizaba 0,67% para la entrega en enero.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 1,90%, mientras el título a 10 años rendía 1,55% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,51%.

Con información de Télam