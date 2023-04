La Aduana analiza importaciones de China trianguladas desde Europa por US$ 287,7 millones

La Aduana comenzó a intimar a empresas nacionales que efectuaron importaciones de mercaderías de origen China pero refacturadas desde Europa, y en lo que va desde 2023 analizó 4.803 destinaciones por 287.781.648 dólares de mercadería.

"La aduana ya notificó a las empresas a justificar la operación y el valor de la mercadería para evaluar maniobras de sobrefacturación. Además, se activó el intercambio de información aduanero con los países de Europa para constatar la operación de refacturación, el valor y las características de la maniobra", notificó el comunicado difundido por la Aduana.

Los principales bienes importados son bienes de capital (maquinarias y fabricas llave en mano), correspondientes a refacturaciones de los siguientes países: Dinamarca (74.661.125 dólares), Francia (50.638.046 dólares), Suiza (46.525.754 dólares).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

También, en las tareas de investigación y de cruces sistémicos de las bases de datos aparece Italia por US$ 42.535.057, Alemania con US$ 39.689.978, y España por US$ 33.731.688.

En este sentido, las empresas analizadas son principalmente del sector farmacéutico, petrolero, telecomunicaciones y automotor, "teniendo 4 de cada 5 casos vinculación a nivel societario y comercial con la empresa que refactura desde Europa", agregó el documento.

Además, ninguno de los productos originarios de China tuvo un valor agregado "adicional" en Europa ya que la mercadería fue embarcada directamente de China a Argentina.

Con información de Télam