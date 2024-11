Comparativa entre el iPhone 15 y el iPhone 16

Desde hace muchos años, la marca de la manzana mordida es considerada como una de las más innovadoras y que inspiran grandes dosis de confianza y seguridad en los usuarios por la alta calidad de los materiales con los que fabrican sus productos y por la tecnología que utilizan en cada uno de ellos, pues siempre parece ir varios pasos más adelante de las ideas lanzadas por firmas de la competencia y hasta de lo que los propios usuarios pueden imaginar.

Como todos los años, Apple realizó la presentación de sus nuevos productos adelantando algunas sorpresas y, como suele suceder en estos encuentros, los fanáticos de la marca y del teléfono celular estrella han centrado sus miradas en la nueva generación de estos artefactos, es decir, el iPhone 16.

Cuando llega un nuevo modelo de iPhone al mercado, la duda más habitual entre los amantes de la marca y de los curiosos en general, es aquella destinada a determinar cuáles son las diferencias con el modelo anterior. Respecto al nuevo iPhone 16, existen mejoras bastante notorias referidas al diseño, el rendimiento y las funcionalidades en general.

Principales diferencias entre ambos modelos

Si bien es cierto que las especificaciones técnicas del nuevo modelo en comparación con el iPhone 15 Pro Max, por ejemplo, pueden ser bastante marcadas, entre las principales se destacan las siguientes.

Diseño

La compañía ha realizado algunos ajustes en el diseño del dispositivo móvil que permite diferenciarlo de modelos anteriores. Una de las variaciones más notorias es que se incluye el botón de acción, una funcionalidad estrenada con el iPhone 15 Pro pero que, en este momento, se encuentra disponible para toda la línea del nuevo teléfono móvil.

Lo que permite este botón es la personalización de distintas acciones gracias a una única pulsación como, por ejemplo, la activación de la cámara o el cambio del modo de sonido.

Otro cambio fundamental sucede respecto a las cámaras traseras, pues las mismas se ubican verticalmente, algo que difiere por completo del modelo del iPhone 15 Pro Max que las tenía ubicadas diagonalmente. Esta incorporación se remonta a otros modelos anteriores, pero con un poco de distinción y modernidad.

Por último, el nuevo iPhone 16 añade un botón para controlar la cámara en uno de sus laterales que está especialmente confeccionado para que los usuarios puedan acceder de manera rápida a dicha función y contar con una mejor experiencia fotográfica.

Este dispositivo se caracteriza, como los anteriores, por ser liviano y de un tamaño cómodo para el día a día. Además, se presenta en diferentes tonos: azul, verde, rosa, blanco y negro.

“Los primeros smartphones eran robustos, pesados y horribles desde un punto de vista estético” expresó Brian Merchant en su libro “The one device: The secret history of the iPhone”, algo que, evidentemente, dista mucho de lo que puede observarse actualmente respecto a estos productos.

Pantalla

Algo que no ha cambiado demasiado entre este modelo y el anterior es la pantalla. Ambos poseen pantalla OLED Super Retina XDR de 6.1 pulgadas para el modelo base y de 6.7 pulgadas para la versión Plus. Además, las dos generaciones poseen un brillo sumamente óptimo para garantizar una visibilidad envidiable, aun en casos en donde el usuario se encuentra expuesto a la luz solar.

Un detalle que no ha impactado de forma positiva en los amantes de la marca es la tasa de refresco de 60Hz, ya que la misma es idéntica en los dos modelos. De hecho, ya son muchas las marcas que ofrecen pantallas de 120Hz en dispositivos pertenecientes a la gama más alta de las mismas, Apple ha tomado la decisión de contar con esta característica solamente para los modelos Pro.

Rendimiento

Uno de los puntos fuertes del iPhone 16 es el rendimiento, pues es notable la mejoría. Se encuentra equipado con un nuevo chip A18 Bionic que, sin duda alguna, es evolucionado respecto al del modelo anterior. Se trata de un procesador de mayor velocidad y eficiencia energética, pues consume un 30% de energía.

Este chip ofrece, además, un motor neural mejorado que permite aumentar la capacidad para la gestión de tareas de IA. Si bien esta tecnología en la empresa se enfoca en los modelos Pro, el iPhone 16 base igualmente se ve beneficiado con algunas de estas innovaciones como, por ejemplo, una reescritura automática de texto o la capacidad de generar una imagen partiendo de una descripción.

Batería y carga

Otra diferencia entre el nuevo dispositivo y el modelo anterior es la duración de la batería. El nuevo modelo es capaz de reproducir video por, aproximadamente, 22 horas, mientras que el iPhone 15 Pro rendía 2 horas menos.

Aunque esto pueda parecer algo mínimo, el aumento de la duración de la batería es capaz de marcar una diferencia para aquellas personas que utilizan el teléfono móvil por largas jornadas y no cuentan con acceso a un cargador.

Cámaras

Si bien la marca ha decidido mantener una configuración parecida a la del modelo anterior con un sensor principal de 48MP y ultra gran angular de 12MP, también es cierto que se introdujeron ciertas mejoras para que los usuarios puedan tomar fotos de excelente calidad en condiciones de escasa luminosidad y para que noten un aumento de calidad en el enfoque automático.

Además, posee soporte para fotografía macro, lo que conlleva a tomar fotografías con más detalles cuando se realizan en primer plano. Esto no se encontraba en el iPhone 15 Pro y es una característica valorada positivamente por aquellos usuarios que aman el universo fotográfico.

Software e inteligencia artificial

Una de las novedades más significativas del anuncio respecto al iPhone 16 es que el mismo incluye Apple Inteligence que, en simples palabras, es una plataforma de IA que permite mejorar varias de las funcionalidades del teléfono móvil. Si bien es verdad que esta tecnología tiene mayor desarrollo en los modelos Pro, el dispositivo base también cuenta con alguna que otra innovación de este tipo.

En este sentido, los usuarios pueden reescribir textos de forma automática y generar una imagen partiendo de una descripción específica. Sin duda alguna, la firma apuesta fuerte a la inclusión de este tipo de tecnología en los dispositivos, aunque se trate de una versión básica y, seguramente, es un paso de suma importancia para el futuro de los teléfonos inteligentes.

Precio

Si bien los usuarios parecen nunca impactarse con el valor de los nuevos dispositivos de iPhone, en este sentido puede decirse que el nuevo lanzamiento de Apple posee el mismo iPhone 15 Pro precio al momento de su salida al mercado.

Aunque actualmente el iPhone 15 Pro Max precio es inferior al nuevo modelo de iPhone por cuestiones obvias, este sigue siendo una gran noción de compra para los usuarios que no necesitan amplias novedades o innovaciones respecto a la pantalla o ciertas funciones que no serán aprovechadas en su máxima expresión.

Motivos por los que comprar un iPhone

Cuando se lanzó el primer iPhone al mercado hace más de una década, no fueron pocos los que notaron que comenzaba una nueva etapa en el mundo de los dispositivos móviles y las telecomunicaciones. En la actualidad, estos teléfonos inteligentes son los más famosos del mundo y todos desean tener un modelo de ellos.

Aunque el precio pueda ser considerado con la única desventaja, está comprobado que se trata de un producto que marca tendencia, que es duradero, resistente, de alta calidad y con un montón de funcionalidades que no pueden ser superadas por la competencia.

Interfaz intuitiva: se trata de una interfaz amigable y minimalista que puede utilizarse de una manera simple; Calidad de las aplicaciones: esta es ampliamente superior al resto. Además, la seguridad de las aplicaciones de iPhone también se destaca, ya que cada una de ellas es sometida a un control para garantizar que se encuentre libre de malware para protección del usuario y del propio dispositivo; Sistema operativo: comprar iPhone 16 significa adquirir un teléfono con sistema operativo iOS. Cada una de las características son diseñadas de forma minuciosa para que funcionen con un solo toque. Aunque las funciones avanzadas suelen encontrarse disponibles primero para la competencia, Apple se toma un tiempo para el perfeccionamiento e integración de estas tecnologías en la interfaz para que las mismas funcionen perfectamente; Rendimiento: los chips de diseño propio de la marca son los responsables del alto rendimiento de estos dispositivos, superando a la competencia. Controlar totalmente el hardware y software permite mejorar la optimización y fluidez del sistema y de las aplicaciones, cuánto dura la batería y otros factores; Privacidad y seguridad: Apple se caracteriza por priorizar la protección de los datos de los usuarios y, este punto, es de los preferidos de los mismos. Las pautas estrictas y procesos investigativos de la tienda de aplicaciones también garantizan que las mismas se descarguen sin virus y aporten transparencia en las operaciones. Un dato no menor es que los dispositivos cuentan con Secure Enclave, que es un sistema que garantiza que los datos confidenciales se mantengan ocultos; Actualización del software: otro punto fuerte de la marca es que cuenta con un servicio técnico que permite la actualización del software oportunamente. Todos los móviles son capaces de soportar las nuevas versiones del sistema operativo para que disminuyan la obsolescencia y aumenten la vida útil. Con esta característica, los usuarios se aseguran un motivo clave para iPhone 15 Pro Max comprar o cualquier otro modelo anterior o hasta incluso más nuevo, sabiendo que los mismos tendrán una vida útil realmente envidiable; Integración: no es novedad que estos dispositivos son capaces de integrarse como ningún otro dispositivo con los demás productos de Apple. No importa si se trata de un reloj inteligente, una Mac o unos auriculares, todos ellos se fabrican por la misma empresa y se diseñan pensando especialmente en su funcionamiento en conjunto; Intercambio: Apple posee una política de intercambio y reciclaje, lo que permite que las personas que cuentan con un teléfono de la marca, puedan entregarlo a cambio de un crédito en la tienda. Esto es bastante novedoso y surge como consecuencia de las intenciones de la marca de garantizar que todo funcione perfectamente, incluyendo la eliminación de productos obsoletos o antiguos.

La firma ofrece una política de intercambio generosa y el valor del mismo se determina por las condiciones del dispositivo y la antigüedad del mismo.

Son muchos los motivos que hacen razonable la inversión en un iPhone, pues además de lo mencionado, este dispositivo cuenta con un diseño minimalista, sutil y elegante capaz de captar la atención de cualquier persona. Además, se trata de un producto fabricado por una de las mejores marcas del mundo si se habla de tecnología, pues Apple es verdaderamente icónica y valiosa y esto repercute en las decisiones de los usuarios.

Que una marca consiga el renombre que ha logrado Apple no es simple. Esto deriva en una sensación de estatus y de prestigio, pues la firma es sinónimo de estima social y respeto gracias a la alta calidad de sus materiales de fabricación y a su constante innovación en las áreas en las que se desarrolla.