Funes de Rioja condenó el atentado a Cristina Kirchner

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, expresó hoy su "repudio total” al atentado sufrido anoche por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al ingresar a su domicilio, cuando un hombre gatilló un arma a escasa distancia.

"Clarísimo repudio total. Verdaderamente estamos muy shockeados", aseveró Funes de Rioja esta mañana en diálogo con El Destape Radio.

Asimismo, indicó que en el marco del Día de la industria, la UIA decidió "suspender la celebración" pero que los integrantes de la entidad se reunirán allí "a sólo efecto de dar testimonio de la condena a todo acto de violencia, en particular éste".

"Este hecho de estas características nos rememora a tiempos muy negros de nuestra historia y no puede ser aceptado. Creo que el repudio es unánime y el sentimiento es compartido", agregó el titular de la cámara industrial.

En ese marco, Funes de Rioja apeló a la búsqueda de “consensos básicos” para que “desde ya, nunca más puedan pasar este tipo de cosas”.

"No se construye un país sin consensos y el primer consenso es respetar los derechos humanos más fundamentales. Punto. En eso no admito brecha posible", subrayó el empresario y agregó: "La definición categórica es no a la violencia de ninguna forma ni a la violencia institucional ni a un intento de magnicidio de esta naturaleza".

