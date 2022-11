Exportaciones e importaciones de autopartes crecieron durante los primeros nueves meses

Las exportaciones de autopartes crecieron 10,5% y las importaciones 28% durante los primeros nueve meses de 2022, informó hoy la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).

Con las ventas al exterior, la Argentina percibió US$ 1.141 millones, superando así los US$ 1.033 millones de igual período del año anterior, con una variación de 10,5% interanual.

En cuanto a las importaciones de autopartes, en lo que va del año hubo una erogación de US$ 7.666 millones, 28% más que en enero-septiembre de 2021 (US$ 5.988 millones).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Este aumento acompañó a la fabricación de 393.981 vehículos, 28,2% más en comparación con 2021, según el informe de comercio exterior autopartista de la AFAC.

En este marco, la balanza comercial del sector presentó un déficit de US$ 6.525 millones, con una suba de 31,7% interanual.

El principal socio comercial de la Argentina en el rubro fue Brasil, con importaciones por US$ 2.479 millones y exportaciones por US$ 745 millones.

Le siguieron la Unión Europea (US$ 1.420 millones de importaciones y US$ 104 millones de exportaciones), Tailandia, (US$ 992 millones y US$ 248.677), China (US$ 843 millones y US$ 2,1 millones) y Estados Unidos (US$ 463 millones y US$ 80 millones).

Los rubros más comercializados entre enero y septiembre de 2022 fueron transmisiones (US$ 1.704 millones de importaciones y US$ 350 millones en exportaciones) y componentes de motor (US$ 1.286 millones y US$ 215 millones de exportaciones).

Con información de Télam