Energía adjudica volúmenes remanentes de las etapas 1 y 3 del Plan Gas

La Secretaría de Energía adjudicó los volúmenes de gas natural remanentes de las etapas 1 y 3 del Plan Gas a las empresas Vista, Pluspetrol y Mobil, a través de la resolución 265/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial.

La disposición de la cartera de Energía precisó que “existe un volumen base de las rondas 1 y 3 que no fue extendido en la ronda 4.1” de fin del año pasado, y que asciende 1.390.441 metros cúbicos por día (m3/d).

Cuando se realizó la ronda 4.1, se estableció a aquellos oferentes que hayan extendido sus contratos, la posibilidad de ejercer la opción de completar los volúmenes de los adjudicatarios de las rondas 1 y 3 que no hayan solicitado su extensión.

En este marco, se solicitó a Vista, Pluspetrol y Mobil que indicaran si se encontraban interesadas en ejercer la opción, a lo que las tres respondieron que sí.

Así, Energía adjudicó 280.000 m3/d a Vista a un precio de US$ 3,29 por millón de BTU (unidad de medición del gas); 420.000 a Pluspetrol a US$ 3,294; y 273.309 a Mobil a US$ 3,40.

En diciembre último, Energía adjudicó los volúmenes de gas natural a un conjunto de trece compañías, en el marco del lanzamiento de las etapas 4 y 5 del Plan Gas, que permitirá al Estado un ahorro en subsidios por un monto estimado en alrededor de US$ 19.500 millones hasta 2028.

Con información de Télam