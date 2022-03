El trigo avanzó más de US$ 20 en Chicago y cerró a US$ 424,11

El precio del trigo escaló más de US$ 20 hoy en el mercado de Chicago y cerró a US$ 424,11 la tonelada, mientras que la soja retrocedió por tercera ronda consecutiva.

El contrato de mayo del trigo subió 5,29% (US$ 21,31) para quedar en US$ 424,11 la tonelada, mientras que la posición julio marcó una mejora del 5,37% (US$ 21,13), en US$ 414,29 la tonelada.

La corredora Granar, al analizar la jornada, sostuvo que las ganancias se debieron, por un lado, "al insistente rumor sobre un cierre total de las exportaciones de Rusia hasta el cierre del ciclo comercial, el 30 de junio".

Además, influyó sobre los precios "la falta de humedad que persiste sobre amplias zonas productoras de trigo de invierno" en Estados Unidos.

La posición de mayo de la soja, por su parte, cayó 0,70% (US$ 4,32) hasta los US$ 609,49 la tonelada, mientras que el contrato de julio retrocedió 0,66% (US$ 4,04) para culminar la sesión a US$ 601,04 la tonelada, y cerraron con mermas por tercera jornada seguida.

"El mercado está bajo la presión de la entrada de la cosecha de Brasil que, sumada a precios muy convenientes para los agricultores brasileños, genera mucha afluencia de grano al mercado físico", destacó Granar.

Asimismo, "la fuerte caída del valor del petróleo por segunda jornada consecutiva presionó sobre el aceite y condicionó el rumbo de las cotizaciones del poroto", amplió la consultora.

En sintonía, los subproductos de la soja anotaron resultados negativos, con una baja del aceite del 0,36% (US$ 5,95), que se posicionó en US$ 1.624,34 la tonelada, y una caída de la harina del 0,06% (US$ 0,33) y concluyó la jornada a US$ 533,51 la tonelada.

Por último, el maíz avanzó 1,30% (US$ 3,84) y se posicionó en US$ 298,41 la tonelada, arrastrado por las fuertes subas en los precios del trigo.

Con información de Télam