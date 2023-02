El precio de la soja operó en alza en Chicago, mientras que el trigo y el maíz retrocedieron

El precio de la soja operó en alza en el mercado de Chicago impulsado por un recorte en la proyección de producción de la oleaginosa en Brasil, mientras que el maíz marcó bajas por las lluvias registradas en zonas productoras de la Argentina.

El trigo, por su parte, cayó 0,55% (US$ 1,56) en US$ 281,09 la tonelada, por el dinamismo que muestra la venta de cereal ruso y el nivel bajo de las exportaciones del cereal desde EEUU.

El contrato de marzo de la soja subió 0,04% (US$ 0,28) hasta los US$ 560,89 la tonelada, mientras que la posición mayo avanzó 0,11% (US$ 0,64) para posicionarse en US$ 558,96 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en un nuevo recorte en la estimación de producción de Brasil por parte de una consultora por la sequía en el sur del país.

De esta manera, los privados esperan una trilla de 150,9 millones de toneladas, lo que implicó una caída de dos millones de toneladas respecto a la estimación previa.

Las lluvias en Argentina y el bajo nivel de las exportaciones semanales de Estados Unidos limitaron las subas.

Sus subproductos acompañaron la tendencia alcista, con una mejora en el aceite del 1,07% (US$ 14,55) hasta los US$ 1.364,64 la tonelada, mientras que la harina avanzó 0,06% (US$ 0,33) y se posicionó en US$ 541,67 la tonelada.

Por su parte, el maíz bajó 0,03% (US$ 0,10) y cerró a US$ 266,13 la tonelada, por las lluvias en Argentina y en el sur de Brasil.

