El BCRA acumuló compras en la semana por más de US$ 1.000 millones

El Banco Central (BCRA) acumuló en el mercado cambiario compras en la semana por US$ 1.044 millones, alentado por la implementación del tipo de cambio especial temporal para la exportación de soja que se puso en marcha el lunes pasado.

Las compras en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) se dan luego de que el Ministerio de Economía oficializara la aplicación de un tipo de cambio de 200 pesos por dólar para las exportaciones de soja hasta el 30 de septiembre próximo.

La medida fue acordada con los principales complejos exportadores, que se comprometieron a liquidar soja y derivados por, al menos, 5.000 millones de dólares.

El Central cerró la rueda de hoy con un saldo positivo de US$ 178 millones, por lo que desde que comenzó la liquidación de divisas, la autoridad monetaria ya lleva comprados alrededor de 1.044 millones de dólares.

De esta manera, a la compra realizada hoy se suman los US$ 300 millones de la jornada del martes, los US$ 140 millones adquiridos en la rueda del miércoles y los US$ 426 millones obtenidos ayer.

A través del denominado dólar soja, ya se liquidaron alrededor de US$ 1.500 millones y “el resultado es positivo”, ya que el objetivo es alcanzar los US$ 5.000 millones, afirmó hoy el director del Banco Central (BCRA), Agustín D’Attellis.

“El objetivo para el mes está más o menos en los US$ 5.000 millones y, por cómo viene la cosa, creemos que no va a haber ningún problema para poder cumplirlo”, estimó el economista.

En el mercado de cambios, la cotización del dólar oficial cerró hoy en $ 148,42 en promedio, con un incremento de 27 centavos respecto de ayer, en tanto que a lo largo de la semana acumuló un incremento de $2,56, equivalente a una suba de 1,75% respecto al jueves pasado, dado que el viernes fue decretado feriado tras el intento de asesinato a la vicepresidenta.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocedió 0,7%, a $ 280,88, y el MEP registró una baja de 0,8%, en $ 271,40.

En tanto, en el segmento informal, el denominado dólar "blue" descendió seis pesos, a $ 274 por unidad, con lo que en los últimos cinco días retrocedió 18 pesos.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó una suba de 30 centavos respecto a su último cierre, en $ 139,03, mientras que en la semana acumuló un aumento de $2,35 (1,69%).

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 193,94 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 244,89.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $ 259,73.

En cuanto al segmento de renta variable, otro dato relevante de la jornada fue que la bolsa porteña marcó un nuevo récord nominal en pesos al finalizar en 144.642,18 puntos.

En este contexto, el índice S&P Merval marcó hoy una suba de 2,21% y en la semana avanzó 6,09%.

Las ganancias de las empresas que forman parte del panel líder de la bolsa porteña fueron encabezadas por Banco Macro (6,25%); Cresud (4,85%); Grupo Financiero Galicia (4,75%); BBVA Argentina (3,47%); y Grupo Supervielle (3%).

Las cuatro caídas, por su parte, correspondieron a Edenor (-1,19%); Cablevisión (-0,92%); Holcim (-0,54%); y Transener (-0,52%).

En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas cerraron la jornada con mayoría de resultados positivos, encabezadas por Banco Macro (6,7%); Cresud (6,5%); Grupo Financiero Galicia (6,4%); Tenaris (6,4%); y Transportadora Gas del Sur (5,5%).

En el mercado de deuda, los bonos en dólares finalizaron con alzas de 20 centavos en promedio en toda la curva. En la semana, el saldo es positivo para los Globales que acumularon subas de 5% promedio en toda la curva.

Los títulos en pesos con ajuste CER cerraron prácticamente sin cambios, mientras que en el punta semanal cerraron con ganancias de 1,5% promedio en toda la curva.

En este marco, el riesgo país anotó un retroceso de 0,4%, para quedar en 2.323 puntos básicos.

Con información de Télam