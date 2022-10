Destacan "aplicabilidad" del régimen de economía del conocimiento y que permitirá "retener talentos"

La cámara Argencon destacó hoy que el nuevo régimen para la economía del conocimiento es “aplicable y un buen paliativo que permitirá retener talentos” en un sector que exportó en los últimos doce meses US$ 7.261 millones, pero que encuentra en la brecha cambiaria y la fuga de personal algunos límites para expandir su crecimiento.

En la presentación de “Argenconomics”, un informe sobre los resultados de la industria del conocimiento en el primer semestre del año, el presidente de Argencon, Luis Galeazzi, reafirmó que “Argentina tiene un potencial muy grande” y resaltó los buenos números en materia de exportaciones y de empleo registrado, con 32.000 nuevos puestos generados en 2021.

La presentación de “Argenconomics” se dio una semana después de que el Gobierno reglamentara -mediante el Decreto 679/2022- el nuevo Régimen de Fomento de Inversiones para Exportaciones de las Actividades de la Economía del Conocimiento.

La medida fue anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, hace 16 días y otorga libre disponibilidad del 20% de las divisas que ingresan al país por proyectos de inversión dirigidos a exportaciones, así como del 30% de las divisas fruto del incremento de las ventas al exterior, para destinar al pago de salarios.

En ese sentido, Galeazzi explicó que “la intención del decreto es permitir a las empresas que aumentan exportaciones, que el 30% del incremental lo ingresen al país y lo mantengan en dólares para pagar bonos, salarios, y retener talento”.

“El nuevo decreto es una mejora y un buen paliativo que genera un colchón de dólares” para que las firmas retengan al menos una parte de su personal, agregó el titular de Argencon.

A pesar del crecimiento del sector en los últimos años, la Cámara advirtió sobre tres grandes problemas que dificultan continuar con la expansión.

El primero de ellos es el inconveniente que tienen las empresas para retener a su personal, al tratarse de un sector globalizado en el que la brecha cambiaria que tiene Argentina entre su dólar oficial y sus cotizaciones paralelas torna difícil que las firmas locales compitan en materia salarial frente a las ofertas que llegan desde el exterior.

A este problema Argencon lo denomina “trabajo blue”, y no es otra cosa que personas trabajando como “freelancers” desde Argentina para empresas del exterior que les pagan en moneda extranjera.

De acuerdo a lo informado por la Cámara, la fuga de talentos se aceleró en el último tiempo y muchos trabajadores dejan las firmas locales al cabo de 2 o 3 años de experiencia laboral.

“Hay empresas con rotaciones anuales de más del 30% de su personal. Esa velocidad de rotación es un serio alerta”, sostuvo Galeazzi.

Aunque el “trabajo blue” no puede medirse en forma oficial porque no está registrado, Argencon estimó que el país pierde exportaciones por un monto anual de “entre US$ 1.800 y US$ 2.000 millones”. "Es un problema muy vinculado a la brecha cambiaria", sostuvo Galeazzi.

Otra de las luces de alerta está en el sistema educativo, al que “le está costando tener la adaptabilidad para dar respuesta a la demanda de la economía del conocimiento y no se está generando el talento que necesitamos”, señaló Victoria Penacca de Argencon.

En ese sentido, se destacaron propuestas y experiencias por fuera del sistema formal para aumentar la capacitación tales, como el Argentina Programa 4.0 o cursos a través de plataforma o de empresas, entre otros.

Por último, se hizo hincapié en la falta de estabilidad normativa. Al respecto, Galeazzi dijo que “en todos los ámbitos hay normas que no persisten, que no duran. ¿Qué Argentina va a existir en 2024? No lo sabemos. Argentina tiene profesionales talentosos, el problema es que se van. Hay que lograr un sistema que contenga ese valor dentro del país”.

“Argentina tiene un potencial muy grande. Podemos ser Polonia, no tenemos tantas barreras para serlo, pero hay que corregir algunas cosas”, agregó el titular de Argencon.

Polonia tiene una población similar a la de Argentina (38 millones contra 47 millones) y exportó en 2021 más de US$ 33.000 millones, con un crecimiento exportador del 126% respecto al año 2010.

Con información de Télam