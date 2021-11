Crecen las exportaciones de autopartes a la par que se duplica el déficit del sector

La balanza comercial autopartista presentó un déficit de US$ 4.956 millones durante los primeros nueve meses del año, lo que representó un aumento del 94,2% respecto del 2020 que se caracterizó por la abrupta caída de actividad por la pandemia.

Por su parte, el desempeño del comercio exterior del sector autopartista marcó un incremento de las exportaciones de 39,2% en el mismo período, con un monto total de US$ 1.033 millones, de acuerdo al relevamiento de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (Afac).

Las importaciones de autopartes, en tanto, aumentaron un 81,8%, alcanzando los US$ 5.988 millones durante los primeros 9 meses del año, en línea con la suba registrada en la producción de vehículos por parte de las terminales nacionales, que se incrementaron 85,5% alcanzando las 307.412 unidades fabricadas en este periodo.

Los principales socios comerciales de la Argentina en el sector fueron Brasil, con un déficit comercial de US$ 1.051 millones (importaciones por US$ 1.724 millones y exportaciones por US$ 673 millones), y el Bloque de la Unión Europea, con un saldo negativo de US$ 1.274 millones (US$ 1.370 millones de importaciones y US$ 96 millones de exportaciones).

También se destaca el comercio con Tailandia con US$ 766 millones de saldo deficitario (importaciones por US$ 773 millones y exportaciones por US$ 6 millones) y China, acumulando un déficit de US$ 555 millones (US$ 555 millones de importaciones y US$ 691 mil de exportaciones).

Los principales rubros comercializados fueron Transmisiones con un déficit de US$ 989 millones, US$ 1.358 millones de importaciones y US$ 369 millones en exportaciones. y Componentes de motor con un déficit de US$ 818 millones, US$ 997 millones de importaciones y US$ 179 millones de exportaciones.

Con información de Télam