"Queremos un acuerdo con el FMI que no impida el desarrollo de la Argentina", dijo Manzur

(Agrega declaraciones de Manzur)

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, afirmó hoy que el Gobierno nacional quiere llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "que no impida el desarrollo de la Argentina", a fin de solucionar "una deuda inaceptable para el país que fue contraída por (el expresidente Mauricio) Macri".

Tras participar de la la inauguración de un local de la cadena Easy en la localidad bonaerense de Monte Grande, el funcionario nacional reiteró la postura de la Casa Rosada de "acordar en las mejores condiciones" con el organismo multilateral.

"Estamos buscando la mejor solución para la Argentina", dijo el jefe de Gabinete, y destacó que actualmente "hay inversión genuina, esto es lo que buscamos; ir disminuyendo los niveles de pobreza que son inaceptables".

En cuanto a las negociaciones con el FMI, recordó que "hay una deuda muy grande que tiene la Argentina, y que no la tomamos nosotros, no es nuestra la deuda, la tomó otro gobierno, un Gobierno que no es de nuestro partido político. Pero nos tocó a nosotros y, lo que vamos a hacer, es arreglar esta deuda",

En este sentido, manifestó su deseo de que un eventual acuerdo con el organismo multilateral "no impida el desarrollo de la Argentina, el poder seguir generando trabajo, seguir generando inclusión y progreso para todas las familias argentinas.

"En eso está trabajando el Presidente de la Nación (Alberto Fernández), viendo de qué manera resuelve y se solucionan los problemas", dijo el jefe de Gabinete.

Consultado sobre el plan plurianual que presentará el Gobierno, Manzur dijo que ayer estuvo reunido con los ministros Martín Guzmán (Economía) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), y gran parte del equipo económico, y que el proyecto será puesto a disposición del presidente Fernández con el objetivo de que en la primera semana de diciembre pueda ser enviado al Congreso.

Respecto de la eventual eliminación de la doble indemnización, el funcionario explicó que se trató de una medida que tomó el Presidente "en un marco de emergencia absoluta como fue la pandemia", y que "se buscó generar consenso con los trabajadores y el sector empresarial para preservar el trabajo".

Señaló que para este año las previsiones del gobierno es recuperar lo perdido durante la pandemia, y estimó que en materia de crecimiento económico "podríamos estar por arriba del 9%".

Con información de Télam