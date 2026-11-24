La crisis financiera que se desató la semana pasada ya impactó en los precios de los alimentos a nivel mayorista y al público, donde el traslado de la suba del dólar oficial y de los paralelos interrumpió en una breve la moderación que mostraban los alimentos (la inflación venía traccionada principalmente por los servicios). Las cadenas de supermercados recibieron en las últimas horas los nuevos listados de precios de sus proveedores y los números rompen con la dinámica que venían mostrando los relevamientos privados de alimentos. Los listados llegaron con aumentos de promedio de 6,9 por ciento y alzas de hasta 20 por ciento. Los minoristas trasladaron las subas y remarcaron al público un 10 por ciento.

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Arcor, una de las principales alimenticias del país, envió su nueva Lista P (precios de alimentos), con vigencia desde el 23 de noviembre, con un aumento promedio de 6,9 por ciento sobre 808 artículos. La cifra más que triplica la inflación general de octubre informada por el INDEC (2,2 por ciento), equivale a 3,5 veces la suba de alimentos y bebidas del mismo mes (2 por ciento) y más que quintuplica la variación promedio de las últimas cuatro semanas que mide la consultora LCG en supermercados (1,2 por ciento). En el rubro harinas, el aumento de 7,9 por ciento prácticamente cuadruplica la inflación oficial de alimentos.

El detalle de la lista, al que accedió este medio a través de una empresa del sector que pidió reserva de su nombre, muestra que las subas alcanzan a casi todo el catálogo. De los 808 artículos relevados, 735 tienen aumento, es decir, nueve de cada diez productos. La variación se calcula, según el documento, como el "promedio simple de la variación neta de cada artículo respecto de la lista anterior, según la comunicación de Arcor".

Los incrementos se producen en un momento en el que los alimentos mostraban cierta moderación y en el que el Gobierno buscaba exhibir una desaceleración de la inflación después del salto de octubre. La diferencia la explican la suba del dólar de las últimas jornadas y las tensiones financieras de las últimas semanas, que las empresas formadoras de precios comenzaron a trasladar a sus listas antes de que se reflejen en los índices.

Rubro por rubro

La división Harinas registró el mayor aumento promedio, con 7,9 por ciento sobre 164 artículos, de los cuales 151 subieron de precio. Dentro de ese segmento, Harinas Arcor (70 productos) aumentó 9,3 por ciento; Harinas Bagley (56), 7,6 por ciento; Chocolates Arcor JV (35), 5,9 por ciento, y Chocolates Bagley JV (3), 4,5 por ciento. Se trata de galletitas, tostadas y productos de panificación de consumo cotidiano, con alta incidencia en el gasto de los hogares de menores ingresos. Le sigue la división Chocolates, con un alza promedio de 7,1 por ciento sobre 240 artículos, 227 de ellos con aumento. Los chocolates (166 productos) subieron 7,7 por ciento y los helados (74), 5,7 por ciento. En Golosinas el incremento promedio fue de 6,5 por ciento sobre 195 artículos (168 con aumento): las golosinas (176) avanzaron 6,6 por ciento y la línea Nutrición (19), 6 por ciento.

La división Alimentos, en tanto, aumentó 6,4 por ciento en promedio sobre 209 artículos, con 189 productos remarcados. La Campagnola, la marca de conservas, tomates y legumbres de la compañía, subió 6,5 por ciento en sus 106 artículos, y Alimentos Arcor (103), 6,2 por ciento.

Entre los aumentos individuales más altos figuran la Oblea Bob Leche Mega, con 20 por ciento, y el Bombón de Fruta Mogul 12x500 gramos y las Tostadas Criollitas 18x195 gramos, ambos con 18,2 por ciento. Las únicas bajas que consigna el informe son las de los Tubitos Mogul Extreme Frutal y Tutti y el Twist Mogul Arcoíris 12x16x15 gramos, con una reducción de 33 por ciento, y el Águila 60 por ciento con naranja 24x24x14 gramos, que bajó 4,7 por ciento.

La lista de Arcor llega en la semana en la que los relevamientos privados mostraban una desaceleración en el precio de los alimentos. Según el último informe de avance de LCG, que releva 8.000 productos en cinco supermercados, la canasta de alimentos y bebidas subió 0,3 por ciento en la tercera semana de noviembre, con lo que el rubro "aumenta por segunda semana consecutiva y acumula un alza de 0,9% en el mes". La consultora precisó que "la inflación promedio de las últimas 4 semanas desaceleró a 1,2%". EconViews, por su parte, registró una baja de 0,1 por ciento en su canasta de supermercados para la misma semana, explicada por una caída de 2,1 por ciento en verdulería.

El mismo informe de LCG, sin embargo, ya advertía un cambio en el comportamiento de los precios. Si bien "casi 90% de la canasta de bienes mantuvo sus precios constantes", las variaciones "presentaron mayor dispersión y valores positivos más extremos respecto a la semana previa". Es decir, menos productos aumentaban, pero los que lo hacían subían en mayor proporción. Las listas que ahora reciben las cadenas anticipan que esa porción de la canasta que se mantenía sin cambios comenzará a moverse en las próximas semanas, cuando los nuevos precios lleguen a las góndolas.

El dólar, otra vez en precios

El INDEC informó una inflación de 2,2 por ciento, la más alta desde abril y 0,4 puntos porcentuales por encima de lo que esperaba el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que proyectaba 1,8 por ciento. En lo que va del año, los precios acumulan 26,3 por ciento y la variación interanual se ubicó en 33,1 por ciento. Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 2 por ciento en el mes y acumula 27 por ciento entre enero y octubre, por encima del nivel general. La canasta básica alimentaria, que marca la línea de indigencia, aumentó 3,1 por ciento en octubre. El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó el salto a que "el dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda". La nueva lista de Arcor no tiene relación con las tarifas de gas.

La suba en los alimentos se explica en buena medida por la remarcación en el tipo de cambio. El dólar mayorista pasó de 1.551 pesos el lunes 16 de noviembre a 1.580 pesos al cierre de esa semana y acumula una suba de 2,5 por ciento desde el último día de octubre. El movimiento rompió con la tendencia que mostraba el tipo de cambio desde agosto, cuando los incrementos mensuales se ubicaban por debajo de 1 por ciento. Este lunes, el dólar oficial cotizó a 1.600 pesos en el Banco Nación, el blue a 1.675 pesos, el MEP a 1.696 pesos y el contado con liquidación a 1.851 pesos, con una suba de 3,7 por ciento en la jornada.

La brecha entre el oficial y el contado con liquidación ya había alcanzado el miércoles pasado el 10,2 por ciento, su máximo desde las elecciones de 2025, mientras Caputo negaba ante empresarios pymes la posibilidad de un salto cambiario: "Yo diría: 'cambien el chip, esto es la Argentina, no va a pasar'".

Las formadoras de precios no esperan a que la suba se consolide para trasladarla. "La dificultad respecto a otros períodos donde también sucedió un comportamiento similar es que ahora las expectativas son más negativas, y también juegan un papel en la formación de precios", explicó el economista de Analytica Claudio Caprarulo. Alejandro Giacoia, de EconViews, estimó que el efecto sobre el índice de noviembre será acotado, aunque "quizás podría pegar incluso en diciembre". La vigencia de la Lista P de Arcor, a partir del 23 de noviembre, ubica el impacto principal de estos aumentos en la medición de diciembre, un mes con mayor demanda estacional por las fiestas y el cobro del medio aguinaldo.