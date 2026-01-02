La recaudación volvió a perder contra la inflación en diciembre

La recaudación tributaria cerró diciembre con una caída ante el avance de la inflación. En términos reales, los ingresos del Estado volvieron a mostrar una baja, reflejando el impacto de la desaceleración de la actividad, cambios en la política impositiva y la pérdida de poder adquisitivo. El desempeño dispar de los distintos impuestos confirma un escenario fiscal más ajustado hacia el cierre del año.

Durante diciembre, los recursos tributarios alcanzaron los $16,5 billones, lo que representó un incremento interanual del 27%. Sin embargo, al contrastar esa variación con la inflación del período, la recaudación mostró una caída real, profundizando una tendencia que se repitió en varios meses del 2025.

En el acumulado de enero a diciembre, los ingresos crecieron 39,4%, un ritmo que también quedó por debajo del aumento general de precios, confirmando que el fisco cerró el año con menos margen real de recursos.

IVA y consumo: señales de enfriamiento

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) volvió a ser uno de los principales termómetros de la actividad económica. En diciembre, el IVA neto recaudó $5,4 billones, con una suba interanual del 21,5%, claramente por debajo de la inflación.

El IVA Impositivo creció algo más, impulsado por planes de pago y mayores retenciones, mientras que el IVA Aduanero mostró un avance moderado, condicionado por cambios regulatorios y la evolución del tipo de cambio. En conjunto, los números reflejan un consumo debilitado hacia el cierre del año.

Ganancias y débitos bancarios sostuvieron parte del ingreso

El Impuesto a las Ganancias fue uno de los tributos con mejor desempeño, con un aumento interanual del 43,8%, apalancado por anticipos de sociedades y cambios en el régimen de pagos. Aun así, parte de ese crecimiento respondió a factores extraordinarios y no a una mejora estructural de la actividad económica.

Por su parte, el impuesto a los Créditos y Débitos bancarios creció 35,9%, aunque incidió negativamente la menor cantidad de días hábiles, una señal indirecta del menor dinamismo transaccional.

Derechos de exportación, el mayor golpe para la recaudación

El dato más negativo de diciembre se observó en los Derechos de Exportación, que se desplomaron 45% interanual. La caída respondió a la baja de alícuotas, el adelantamiento de pagos en meses previos y la suspensión temporal de algunos gravámenes.

Si bien el aumento del tipo de cambio atenuó parcialmente el impacto, la pérdida de este ingreso clave redujo significativamente la capacidad recaudatoria del Estado en el último tramo del año.

Otros tributos, como Bienes Personales, mostraron subas marginales, mientras que los ingresos por Seguridad Social crecieron por debajo del aumento de precios, pese al incremento de salarios nominales.