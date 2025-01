La importante medida que ARCA, ex AFIP, anunció para los envíos internacionales

Las nuevas facilidades para las compras en el exterior.

Desde su llegada al gobierno Javier Milei afirmó que impulsaría una reapertura de importaciones sin importar el impacto en la industria nacional, y en las últimas horas la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una importante medida respecto de los envíos que llegan desde el extranjero.

La ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comunicó cambios para las compras en el exterior para así facilitar los envíos por courier. Las principales medidas son el aumento del peso permitido para comprar y la eliminación de un trámite.

Según informó el organismo nacional, a partir de ahora tanto personas físicas como jurídicas podrán importar artículos con un peso máximo de 50 kilos por paquete. Además, aclaró que el límite es por paquete y no por envío, por lo cual se podrá traer dentro de una compra varias encomiendas de hasta 50 kilogramos cada una.

Lo que sí se mantiene es el límite de cinco envíos por persona por año. En la actualidad ARCA permite ingresar al país objetos como ropa, calzado, juguetes, celulares, computadoras, perfumes, artículos de cuidado personal, libros, insumos y repuestos, entre otras cosas.

Respecto del papelerío, la ex AFIP eliminó la necesidad de que quien haga una compra internacional bajo el sistema courier tenga constituido el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE).

Adiós AFIP: por disposición de ARCA, miles de personas no podrán usar las tarjetas

ARCA, organismo de recaudación del gobierno nacional que reemplazó a la AFIP, incrementó los controles sobre los usuarios y tomó una medida que afectará a miles de personas. En ese contexto, el ente creado el año pasado por el gobierno de Javier Milei, decidió inhabilitar el uso de tarjetas de crédito y débito a un importante grupo de contribuyentes.

A partir de la Comunicación A 8144/2024, ARCA prohibirá el cobro por tarjetas de crédito y de débito a las personas cuya Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) se incluya en la base de contribuyentes no confiables y por este motivo les inhabilitará el uso del posnet.

A quiénes les prohibirá el uso de las tarjetas ARCA

La ex AFIP incluirá en la Base de Contribuyentes No Confiables a los usuarios que tengan:

Inconsistencias tributarias.

Falta de documentación respaldatoria.

Imposibilidad de verificar la legitimidad de ciertas operaciones.

De esta manera, si los usuarios no subsanan los inconvenientes lograrán salir de la base de "no confiables", no podrán recibir cobros con tarjetas de Crédito ni Débito.