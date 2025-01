ARCA: cuáles son los productos prohibidos para ingresar a la Argentina desde el exterior

ARCA aumentó los controles en los aeropuertos

A partir de enero de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementará medidas más estrictas para regular el ingreso de productos a la Argentina. Estas disposiciones tienen como objetivo proteger las industrias nacionales y prevenir la comercialización de artículos que puedan perjudicar la economía local.

ARCA publicó una lista de bienes que no podrán ingresar al país, entre los que se incluyen:

Armas y explosivos.

Sustancias estupefacientes.

Objetos de valor arqueológico o cultural.

Mercadería destinada a fines comerciales o industriales sin autorización previa.

Uno por uno los productos que se pueden ingresar al país

Cuáles son los productos permitidos para ingresar al país

Los viajeros podrán ingresar ciertos artículos de uso personal, como celulares, notebooks y tablets, siempre que no estén destinados a la reventa. No será necesario pagar impuestos por estos productos, pero deberán respetarse los límites establecidos según el medio de transporte utilizado:

Vía aérea o marítima

Límite de 500 dólares por persona.

Franquicia adicional de 500 dólares para compras en free shops.

Para menores de 16 años no emancipados, el límite es de 250 dólares.

Vía terrestre o fluvial

Límite de 300 dólares por persona.

Franquicia adicional válida únicamente en Puerto Iguazú.

Para menores de 16 años no emancipados, el límite es de 150 dólares.

Excedentes y aranceles

Si los bienes adquiridos superan los límites establecidos, se deberá abonar un arancel equivalente al 50% del monto excedido.

ARCA estableció los objetos que se pueden ingresar a la Argentina

Con este endurecimiento de las normativas, ARCA busca garantizar que los productos que ingresen al país cumplan con las regulaciones internacionales, proteger a las industrias locales y combatir el contrabando. Asimismo, se reforzarán las inspecciones en los puntos de entrada para asegurar el cumplimiento de estas disposiciones.

Recomendaciones para los viajeros

Para evitar problemas al ingresar a la Argentina, ARCA sugiere conservar las facturas de los productos adquiridos en el exterior. Esto agilizará los controles en la Aduana y facilitará el proceso de ingreso al país.

Estas medidas también buscan promover la formalidad en las importaciones y fortalecer la competitividad de los sectores productivos nacionales frente a la oferta internacional.

¿Cuál es el límite de compras en dólares en el Free Shop en Argentina?

Un free shop (o duty-free shop) es una tienda que se encuentra en zonas específicas, como aeropuertos internacionales, puertos marítimos o pasos fronterizos, donde se venden productos exentos de impuestos locales y nacionales. Esto permite que los artículos sean generalmente más económicos que en tiendas tradicionales. Uno de los datos más importantes que hay que saber antes de comprar es cuál es el límite en dólares para hacer compras.

De acuerdo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se pueden comprar cosas hasta un valor de u$s500, si entraste por vía aérea o marítima. Si comprás por más de ese valor, tenés que pagar un impuesto igual a la mitad del exceso de tu compra. Por ejemplo, si compraste objetos por un valor de 600 dólares, te excediste en 100 dólares y tenés que pagar 50 dólares.