ARCA subastará neumáticos: cuándo será el remate y cómo participar

Son más de 7 toneladas de neumáticos las que rematará ARCA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizará una nueva subasta pública de mercadería secuestrada en Mendoza. En esta oportunidad, pondrá a la venta un lote de poco más de siete toneladas de neumáticos fuera de uso, mediante un remate electrónico organizado a través del Banco Ciudad.

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La subasta de neumáticos está prevista para el 26 de noviembre a las 10 de la mañana, y ya se encuentra abierta la inscripción para quienes quieran participar. Las ofertas se realizarán exclusivamente por internet, aunque los interesados tendrán la posibilidad de inspeccionar los productos antes del remate.

La mercadería se encuentra en la Oficina de Mercaderías y Secuestros de ARCA, ubicada en Gutiérrez 3300, en la localidad de Luzuriaga, departamento de Maipú. Allí se podrá verificar presencialmente el estado de los neumáticos y conocer las condiciones del lote antes de decidir si participar. El catálogo, las fotografías y los detalles de los bienes están disponibles en el portal de subastas del Banco Ciudad.

Cómo participar de la subasta de ARCA

Para realizar ofertas en el remate, los interesados deben completar una serie de pasos a través de la plataforma digital de la entidad bancaria y seguir los siguientes pasos:

Registrarse en el sitio: ingresar a Subastas Banco Ciudad y crear un usuario. Quienes ya tengan una cuenta pueden iniciar sesión con sus credenciales de Autogestión Banco Ciudad.

Buscar la subasta: localizar el remate correspondiente a los neumáticos de ARCA y acceder a su ficha para consultar el catálogo, las fotografías y las características del lote.

Leer las condiciones de venta: revisar las bases legales, los requisitos de participación, los plazos y las fechas previstas para la exhibición de la mercadería.

Constituir la caución: transferir el importe solicitado como garantía para quedar habilitado a ofertar. El monto depende de las condiciones particulares de cada subasta y debe depositarse antes del remate.

Esperar la habilitación: una vez acreditada la caución, el Banco Ciudad enviará un correo electrónico para confirmar que el usuario puede participar.

Realizar las ofertas: el día y horario establecidos, ingresar a la plataforma y presentar las ofertas de manera online.

Desde la entidad aclararon que la caución funciona como una garantía para participar y es uno de los requisitos previos para quedar habilitado a realizar ofertas. Por eso, antes de transferir el dinero, es importante consultar las condiciones específicas del remate y los plazos establecidos por el Banco Ciudad.