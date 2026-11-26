El Senado se encamina a definir este jueves el futuro de la ley de prevención de la ludopatía infantil y regulación de las apuestas online, una iniciativa que lleva casi dos años frenada desde que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, en noviembre de 2024. El debate llega en un momento en que el juego digital se consolidó como un negocio de escala nacional, con una facturación estimada en 1.500 millones de dólares anuales y un circuito ilegal que, según cálculos del sector, concentraría alrededor del 80% de la actividad. La discusión parlamentaria excede la protección de niños y adolescentes: también pone en cuestión quién controla los movimientos de dinero, cómo se fiscalizan las plataformas y qué capacidad tiene el Estado para intervenir sobre un mercado que crece al ritmo de las billeteras virtuales.

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La iniciativa que llega al recinto propone restricciones a la publicidad y los patrocinios, mecanismos de verificación de identidad, límites a los medios de pago y herramientas de autoexclusión. Sin embargo, el gobierno de Milei buscó introducir cambios en el texto aprobado por Diputados y presentó una propuesta alternativa que concentra su alcance en los operadores ilegales, mientras deja a las jurisdicciones provinciales el control de las plataformas autorizadas. Esa diferencia define buena parte de la discusión: si la regulación nacional alcanza a todo el ecosistema de apuestas o si se limita a perseguir una parte del negocio.

Un mercado de US$ 1.500 millones

De acuerdo con estimaciones privadas citadas en el informe de Ycon Research, el mercado argentino habría movilizado unos 1.500 millones de dólares durante 2025. Además, según las estimaciones del sector y declaraciones del titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos bonaerense, Gonzalo Atanasof, cerca del 80 por ciento de las apuestas online en la provincia se realizaría en plataformas ilegales. Aplicado al volumen nacional estimado, ese porcentaje representa unos 1.200 millones de dólares anuales fuera del circuito regulado.

Si se calcula al tipo de cambio oficial vendedor de 1.630 pesos por dólar de este jueves, los 1.200 millones de dólares (el 80 por ciento que se realiza de manera irregular) equivalen a aproximadamente 1,95 billones de pesos. El total del mercado, en tanto, rondaría los 2,45 billones.

Para tener una idea cercana a la magnitud de los montos "en juego" en el negocio de las apuestas ilegales, puede estimarse en equivalencias sobre partidas presupuestarias y recursos estatales. Por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubicó en noviembre en 159.611 pesos mensuales. El monto equivalente a los 1.200 millones de dólares atribuidos al circuito ilegal alcanzaría, en términos aritméticos, a financiar unos 12,2 millones de pagos mensuales de esa asignación. Si se toma la jubilación mínima con bono, de aproximadamente 514.158 pesos, la cifra representaría cerca de 3,8 millones de haberes mensuales.

El Presupuesto nacional de 2026 asignó alrededor de 106,5 billones de pesos a servicios sociales. La conversión del circuito ilegal estimado representa cerca del 1,8 por ciento de esa partida anual. En un contexto en el que el Gobierno sostiene el equilibrio fiscal como uno de sus principales objetivos, la dimensión del mercado plantea una pregunta sobre la capacidad estatal para identificar operaciones, controlar plataformas y evitar que una parte significativa de la actividad económica quede fuera de los registros formales.

El proyecto aprobado por Diputados en noviembre de 2024 contiene 54 artículos y establece un marco nacional para prevenir la ludopatía y regular las apuestas online. Entre sus principales disposiciones figura la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio de plataformas de juego, incluidos los acuerdos con clubes deportivos, deportistas e influencers. La iniciativa también establece mecanismos de verificación biométrica para impedir que menores de edad ingresen a las plataformas, exige advertencias sobre los riesgos del juego y contempla herramientas para limitar el tiempo de conexión y detectar conductas problemáticas. Además, crea un Registro Nacional de Autoexclusión y fija restricciones sobre los medios de pago.

El proyecto prohíbe el uso de tarjetas de crédito para apostar y establece que las billeteras virtuales solo podrán utilizarse con saldo disponible, bajo determinados límites. También plantea la prohibición de utilizar cuentas vinculadas a prestaciones de ANSES para financiar apuestas. La propuesta del Poder Ejecutivo, enviada al Senado en mayo de 2026, tiene un alcance diferente. El texto oficialista apunta principalmente a los operadores ilegales y deja a las provincias la regulación de las plataformas que cuentan con licencias. La media sanción de Diputados, en cambio, busca establecer reglas nacionales para todos los operadores, independientemente de su situación administrativa.

En un mercado donde las plataformas legales y clandestinas compiten por los mismos usuarios, una regulación limitada a los sitios sin autorización podría dejar fuera de las nuevas obligaciones a una parte importante de la actividad. El debate parlamentario deberá resolver si la prevención de la ludopatía requiere un marco común para todo el sistema o si las competencias provinciales deben conservar un papel central.

El control requiere también fortalecer la trazabilidad de esas operaciones y establecer mecanismos de fiscalización que permitan identificar movimientos sospechosos. El control no se limita a verificar cuánto dinero ingresa o sale de una cuenta: también requiere conocer la identidad del usuario, su edad, su domicilio y la frecuencia con la que apuesta. Por caso, la normativa bonaerense de auditoría del juego online contempla el acceso a bases de datos oficiales, entre ellas las de RENAPER, AFIP y ANSES, para verificar información y prevenir posibles operaciones de lavado. Se trata de datos sensibles, cuyo uso exige garantías de seguridad, finalidad y protección frente a accesos indebidos.

La ludopatía y el acceso de adolescentes

El informe nacional sobre juego en Argentina 2025, elaborado por Taquion Group para la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), señala que el 28 por ciento de los adolescentes de entre 14 y 17 años declaró haber participado alguna vez en apuestas online, pese a que la actividad está prohibida para menores. El relevamiento Kids Online de UNICEF y UNESCO indica que uno de cada cuatro chicos de entre 12 y 17 años apostó alguna vez por internet. La expansión de las plataformas, la publicidad en redes sociales y la posibilidad de utilizar cuentas de adultos dificultan la aplicación de las restricciones vigentes.

La psicóloga Débora Blanca, especialista en ludopatía y tecnoadicciones, sostiene en el documento que las plataformas cuentan con información que puede permitir detectar comportamientos de riesgo antes de que el usuario llegue a una situación de endeudamiento o pérdida de control. "Eso queda ahí, en la plataforma donde apuesta", explicó Blanca al referirse a los registros que permiten observar la frecuencia de ingreso, el tiempo de conexión y el dinero destinado al juego. La especialista advirtió que esos indicadores pueden funcionar como alertas tempranas si existe un sistema de monitoreo que los analice y active medidas de prevención.

También señaló que las billeteras virtuales pueden ofrecer préstamos a jóvenes que cumplen 18 años y que, cuando terminan de pagar uno, "inmediatamente la billetera virtual le ofrece otro". La disponibilidad de crédito y la facilidad para realizar depósitos pueden profundizar el problema cuando una persona ya presenta conductas compulsivas. La autoexclusión constituye otra herramienta de prevención, aunque su alcance depende de que los operadores estén sujetos a controles efectivos. En el circuito legal existen mecanismos para bloquear el acceso de quienes solicitan dejar de apostar, pero en las plataformas clandestinas esa posibilidad no está garantizada.

Como ejemplos de verificación, la Ciudad de Buenos Aires, LOTBA utiliza mecanismos de verificación biométrica, homologación de software y herramientas de monitoreo para prevenir el acceso de menores y detectar sitios ilegales. El organismo incorporó además inteligencia artificial para acelerar la identificación de plataformas clandestinas. En Brasil, el sistema estatal SIGAP centraliza la información de los operadores autorizados y permite supervisar grandes volúmenes de registros. La herramienta fue desarrollada por la empresa pública Serpro para la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda.

La ley que se discute en el Congreso busca responder a un problema que combina salud pública, protección de menores, regulación económica y control financiero. La demora en su tratamiento dejó durante casi dos años sin una norma nacional integral a un mercado que continuó expandiéndose. La decisión del Senado también tendrá consecuencias sobre la relación entre el Estado nacional y las provincias, que hoy administran las licencias y buena parte de la fiscalización de los operadores legales. La posibilidad de establecer estándares comunes podría reducir las diferencias entre jurisdicciones, aunque el alcance de esas obligaciones dependerá del texto que finalmente se sancione.