Tarjeta Alimentar de ANSES con aumento: cuánto se cobra en febrero 2026

Cuánto cobro de Tarjeta Alimentar

En febrero de 2026, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) reciben una nueva actualización del haber mensual, en línea con la inflación informada por el INDEC. Sin embargo, ese incremento no se traslada a la Tarjeta Alimentar, que continuará con los mismos valores vigentes desde enero, según confirmaron desde el área social del Gobierno.

Desde la ANSES y el Ministerio de Capital Humano aclararon que, por el momento, no está prevista una actualización del refuerzo alimentario, ya que este beneficio no forma parte del esquema de movilidad automática.

Tarjeta Alimentar ANSES: cuánto se paga

ANSES: AUH con suba, Tarjeta Alimentar congelada

Mientras la AUH se ajusta todos los meses en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la Tarjeta Alimentar depende de decisiones administrativas del Poder Ejecutivo. Esto explica por qué, aún cuando la asignación principal aumenta, el complemento alimentario puede permanecer sin cambios durante varios meses.

En febrero, por lo tanto, los beneficiarios cobrarán la AUH con aumento, pero la Tarjeta Alimentar se abonará con los mismos montos que en enero.

Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en febrero

Durante el calendario de pagos de febrero, los importes de la Tarjeta Alimentar quedan de la siguiente manera:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

El dinero se acredita de manera automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

ANSES: cuánto se paga de Tarjeta Alimentar

ANSES: cómo se usa la Tarjeta Alimentar

El beneficio no se entrega mediante una tarjeta nueva. El monto se deposita directamente en la cuenta del titular y se utiliza con la tarjeta de débito habitual. El uso está limitado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.

No está permitida la extracción de efectivo ni la compra de productos que no estén vinculados a la alimentación básica.

ANSES: quiénes acceden al beneficio

La Tarjeta Alimentar está destinada a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

Personas embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

La incorporación es automática, siempre que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente registrados en ANSES.

Desde el organismo recuerdan que no todos los beneficios de ANSES se actualizan por inflación. En el caso de la Tarjeta Alimentar, no hay una fecha confirmada para un próximo aumento, por lo que se recomienda consultar los montos oficiales antes de cada cobro y seguir únicamente la información publicada por los canales oficiales.