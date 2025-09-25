Suben las jubilaciones en octubre: la mínima será de $ 326.298

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó cuál será el aumento para las jubilaciones y para la Asignación Universal por Hijo (AUH) en octubre, según lo que marcó la inflación de agosto pasado.

De este modo, tanto los haberes previsionales como la AUH subirán un 1,88% el mes entrante, tal como se formalizó este jueves a través de la Resolución 317/2025 y la Resolución 318/2025, publicadas en el Boletín Oficial.

Cuánto cobro de jubilación en Anses en octubre

La Anses oficializó la actualización de todos los haberes jubilatorios de octubre con un aumento del 1,88%, en línea con la movilidad mensual atada al índice de inflación, en este caso según lo que indicó el IPC de agosto publicado por el Indec.

De este modo, el haber mínimo jubilatorio quedó fijado en $326.298,38. Además, se espera que el Gobierno oficialice el bono para jubilados que cobren la mínima o cerca de la mínima, que desde marzo de 2024 se mantuvo congelado en $70.000. De repetirse en octubre, ningún jubilado recibirá el próximo mes menos de $396.298,38.

En tanto, la Prestación Básica Universal (PBU) se elevó a $149.266,62, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $261.038,70, lo que representa el 80% del haber mínimo.

Cuál es el monto de la AUH en octubre

En paralelo, la Anses aplicó un ajuste del 1,88% sobre los montos, límites y rangos de ingresos que determinan el cobro de las asignaciones familiares, incluyendo la AUH y la AUE, también en línea con la variación del índice de inflación relevado por el Indec en agosto.

De este modo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) quedaron fijadas en $117.252 en el valor general y en $152.428 para la Zona 1, correspondiente a la Patagonia, La Pampa y el partido bonaerense de Carmen de Patagones.

En el caso de la AUH, del monto total, el 80% se cobra mensualmente y el complemento del 20% restante se cobra una vez al año con la presentación de la Libreta de Asignación Universal.