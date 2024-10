Se tramitan 250 mil juicios previsionales y podrían poner en jaque al Gobierno de Milei

El Gobierno enfrenta más de 250 mil causas de jubilados que exigen actualización de haberes y que podrían poner en peligro la estrategia de licuación de las jubilaciones y pensiones que lleva adelante la gestión de Javier Milei, en demandas que se vienen tramitando en las tres instancias judiciales, según estadísticas que maneja la Cámara de Seguridad Social.

Las causas más nuevas y que se apilan en los tribunales de primera instancia cuestionan la última fórmula de actualización aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia de la administración de Milei y que se salteó la inflación de enero en el empalme con la fórmula anterior. Esa diferencia intentó ser saldada por el Congreso que aprobó una iniciativa que mantenía el esquema de actualización por inflación aprobado por DNU y le sumaba un incremento adicional de 8,1% a los haberes de abril con el objetivo de completar el 20,6% de inflación correspondiente a enero.

Pero Milei vetó esa ley y con la complicidad de diputados libertarios de PRO, UCR, y Justicialista logró blindar ese veto en la Cámara de Diputados. En la Justicia previsional tienen una máxima: “Cada vez que cualquier Gobierno cambia el índice de ajuste previsional, automáticamente se disparan los juicios”.

Ola de juicios

Y eso fue lo que sucedió este año, elevando a 250 mil las causas que se tramitan en las tres instancias entre los tribunales de primera instancia, la Cámara de Seguridad Social y la Corte Suprema de Justicia. La Corte desactivó en agosto pasado un fallo conocido como Hartmann Gabriel c/ ANSeS s/reajustes dando marcha atrás con la opinión de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social que había resuelto que las jubilaciones no pueden ser inferiores al 70% del promedio de los sueldos actualizados de los últimos 10 años de la persona que se jubila. En los pasillos de Tribunales, sin embargo, se espera que en poco tiempo la Corte emita una nueva sentencia en una causa previsional que no sería tan favorable para la ANSeS.

La Anses logró un un balance financiero superavitario de $ 4,7 billones en los primeros nueve meses de 2024 "en un hecho sin precedentes en los últimos años", según un informe de Éforo difundido hace una semana. “Durante los primeros nueve meses del año, la Administración Nacional de la Seguridad Social consolidó un superávit del 0,44% del PBI en un contexto recesivo y con baja de los haberes previsionales”.

“Esto significa que los ingresos, que son los recursos destinados prácticamente al pago de jubilaciones y pensiones de la seguridad social, fueron superiores a los egresos”, señaló. En lo que va del año, los recursos han superado mes a mes a los gastos. Entre enero y septiembre de 2024, el organismo recaudó $ 32.112.157 millones, provenientes en su mayoría de aportes y contribuciones. Mientras tanto, los gastos del organismo alcanzaron los $ 27.404.215 millones en el mismo período, de los cuales $19.739.239 corresponden al pago de los beneficios de seguridad social otorgados directamente a millones de personas.

“El resultado financiero positivo muestra la orientación de la gestión actual de gobierno sobre la Anses al no asignar parte de este superávit ni al refuerzo ni a la recomposición de las jubilaciones. Por el contrario, las distintas medidas implementadas desde el Poder Ejecutivo, como la suspensión de las transferencias a las nueve cajas previsionales provinciales y el veto a la ley de movilidad jubilatoria, profundizaron aún más la erosión del poder adquisitivo real de las jubilaciones, proceso que se viene desarrollando desde los últimos 15 años”, afirmó Éforo.