La directora Ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, se refirió al aumento a los jubilados y destacó: "Hay que recuperar los 20 puntos que perdieron los jubilados durante el gobierno de Macri".

"El presidente asumió un compromiso con los jubilados. En un año donde todo va para abajo los jubilados y jubiladas empiezan a recuperar su capacidad de compra", aseguró en declaraciones a El Destape Radio.

Además, manifestó la funcionaria: "Por decreto este año los jubilados cobraron un 35,5% más en sus haberes. La ley de movilidad que mandamos prevé que los aumentos sean semestrales. Va a haber un empalme con el próximo aumento en marzo".

"Macri le sacó buena parte de los jubilados en el empalme. La fórmula que enviamos al Congreso aumenta semestralmente los haberes junto al crecimiento de la economía. En marzo van a crecer los haberes jubilatorios y cuidamos el empalme que el gobierno de Macri no cuidó", confirmó sobre el nuevo aumento para los adultos mayores.

En ese sentido, Raverta afirmó: "Este 5% de aumento en diciembre es para recuperar el ingreso de los jubilados. El presidente definió dos bonos y los medicamentos gratis que son el 30% de las jubilación, más las tarifas congeladas y más suspensión de pagos de cŕeditos Anses".

Asimismo, aseveró: "Hemos cuidado y defendido a los jubilados de la mínima. Más del 50% de los jubilados tienen 2 jubilaciones por grupo familiar. El 93% de las personas con edad de jubilarse tienen jubilación por una decisión durante el gobierno de Cristina". Agregó: "En el 2020, año de pandemia, donde los jubilados son población de riesgo, los jubilados empezaron a recuperarse. Los jubilados de Argentina, en el año de la pandemia, ganaron. Hay que reducir la brecha entre los que más cobran y los que menos en las jubilaciones".

En otro sentido, la funcionaria subrayó: "Detectamos que había 1.000.000 de chicos que no estaban recibiendo la Asignación Universal por Hijo. Alcanzamos a 17 millones de argentinos y argentinas con este aumento. Desde la ANSES llegamos a 22 millones de argentinos y argentinas. No hay familia en Argentina que no esté vinculada a la ANSES. No arrancamos en cero, arrancamos en menos 20 con las jubilaciones", concluyó.