Cuándo cobro ANSES: se pagan asignaciones y pensiones no contributivas

El organismo que dirige Fernanda Raverta informó cómo continúa el cronograma de pagos para prestaciones y asignaciones en enero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el organismo que dirige Fernanda Raverta, detalló cómo continúa el cronograma de pagos para prestaciones y asignaciones. Este jueves 5 de enero se pagarán Pensiones No Contributivas (PNC) y Asignaciones de Pago Único de Matrimonio, Adopción y Nacimiento. También se cobrará el Plan Desempleo 2 y 3.

En tanto, los jubilados y pensionados que no superen un haber mínimo podrán empezar a cobrar a partir del 10 de enero, siempre teniendo en cuenta su terminación del DNI. En enero los jubilados y pensionados percibirán la segunda cuota del Refuerzo de $ 10.000 para los que cobran un haber mínimo y decrecerá a $ 7.000 para los que reciben hasta dos jubilaciones mínimas.

El incremento del 15,62% dispuesto por Ley de Movilidad Jubilatoria alcanza a jubilados, pensionados, titulares de Asignaciones y de la Prestación por Desempleo.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 4 y 5 cobrarán mañana por ventanilla en las sucursales bancarias correspondientes, según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Asignaciones de Pago Único

También comienzan los pagos de las Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena de enero para todas las terminaciones de DNI, las cuales proseguirán hasta el 10 de febrero próximo.

En tanto, sigue el abono de las Asignaciones de Pago Único de diciembre pasado para todas las terminaciones de documento hasta el 12 de enero.

Plan Desempleo

Las personas inscriptas en el Plan Desempleo 2 y 3 para todas las terminaciones de DNI tendrán disponible a partir de hoy y hasta el 12 de enero 2023 el monto previsto en ese programa.

No pudo ser tratado el Plan de Pago de Deuda Previsional

El Plan de Pago de Deuda Previsional, que permitía que las mujeres sin 30 años de aportes pueden acceder a una jubilación desde este mes, no logró ser tratado en el Congreso porque la oposición no dio quórum en la Cámara de Diputados. En consecuencia, desde el 1 de enero 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones próximos a cumplir la edad jubilatoria no cuentan con ese beneficio.

Se trata de un proyecto legislativo, que impulsa la ANSeS, que no pudo ser tratado luego de que la Cámara de Diputados no logre quórum en la sesión que estaba prevista para la semana pasada. Recién, la iniciativa podrá ser tratada en las extraordinarias, previstas para la segunda quincena de este mes.

El nuevo Plan permite la regularización de los períodos faltantes de aportes hasta diciembre de 2008, que según estimaciones de la ANSeS, permitiría incluir en el sistema alrededor de 800.000 personas en edad jubilatoria en los próximos dos años, de las cuales el 60% son mujeres.

El proyecto tiene media sanción del Senado desde el 30 de junio, pero no fue tratado en Diputados por falta de quórum. Hasta tanto no se sancione el Plan de Pago, las mujeres deben esperar hasta los 65 años para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del salario mínimo, unos $40.000. Por su parte, los varones de 65 años o más también pueden tramitar la PUAM, que no toma en cuenta los años aportados y tampoco permite recibir una pensión por muerte del cónyuge.