Cuándo cobro Anses: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y el bono de $5.000

El organismo previsional anunció las terminaciones de DNI de los beneficiarios que pueden cobrar sus prestaciones desde el 2 al 6 de agosto.

La Anses informó su calendario de pagos con las prestaciones que se abonan este lunes 2 de agosto. En este marco, el organismo que dirige Fernanda Raverta comenzó a efectivizad las jubilaciones y pensiones menores a $ 25.923, al tiempo que depositarán el bono extra de $5.000.

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cuyo DNI finalizado en 0 y 1 cobrarán este lunes por ventanilla, en las sucursales bancarias correspondientes. La ANSES informó que las liquidaciones se harán según la terminación del documento y serán del 9 al 23 de agosto para titulares de pensiones y jubilaciones que no superen los $ 25.923, y del 24 al 30 para los que sí la superen.

Cabe destacar que, junto con los haberes, se depositarán los $5.000 extras que no sufrirán ningún descuento ni será computable para ningún otro concepto. Este bono de $5.000 es el tercero que se otorga en 2021 a las jubilaciones mínimas y está dirigido a los beneficiarios de "pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o hijas o más, y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la Anses.

Bono Anses de $5.000

Este lunes 2 de agosto inició el pago del bono de 5.000 pesos para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con hasta dos haberes mínimos, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Pensiones No Contributivas (PNC) por Vejez e Invalidez y Madres de 7 hijos. El cobro se llevará a cabo según terminación de DNI y con los cronogramas de pago habituales de la ANSES.

Esta suma será para las personas con ingresos de hasta dos haberes mínimos ($46.129,40). Para las que perciben sumas de entre $46.129,41 y $51.129,39 pesos, será el equivalente hasta alcanzar este último monto.

Según la Anses, cerca del 83% jubilados y pensionados cobrará efectivamente el bono de $5.000 en sus salarios de agosto. El bono estará destinado a "los beneficiarios de las prestaciones previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a que refiere la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias", además de los beneficiarios de la "Pensión Universal para el Adulto Mayor, instituida por el artículo 13 de la Ley N° 27.260 y sus modificatorias", detalló el decreto 481/2021.