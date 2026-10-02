ANSES: quiénes cobran bonos y aumentos en octubre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en octubre de 2026 un aumento del 1,66% sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones, de acuerdo con la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. Además, los jubilados y pensionados de menores ingresos volverán a cobrar el bono extraordinario de hasta $70.000.

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Con la actualización, el haber mínimo jubilatorio quedará en $435.748,51. Quienes perciban la mínima y accedan al bono completo cobrarán un total de $505.748,51 durante octubre.

ANSES: cuánto se cobra de bono

ANSES: quiénes cobran el bono de $70.000 en octubre

El refuerzo de $70.000 volverá a pagarse a los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. Para quienes tengan ingresos superiores a la mínima, el bono se abonará de manera proporcional hasta alcanzar el límite establecido.

Los principales montos para octubre quedan de la siguiente manera:

Prestación Haber con aumento Total con bono Jubilación mínima $435.748,51 $505.748,51 PUAM $348.598,81 $418.598,81 PNC por Invalidez y Vejez $305.023,96 $375.023,96

De esta manera, el bono continúa funcionando como un refuerzo para las prestaciones previsionales más bajas y se suma al aumento mensual por movilidad.

AUH y asignaciones: cuánto se cobra en octubre

El incremento del 1,66% también alcanza a las asignaciones familiares y universales que paga ANSES. La Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $156.588, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad llegará a $509.863.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo para trabajadores registrados comprendidos en el primer rango de ingresos familiares será de $78.304.

ANSES: cómo se pagan los bonos en octubre

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en octubre

A diferencia de las prestaciones que se actualizan por movilidad, la Tarjeta Alimentar no tendrá aumento en octubre y conservará los montos vigentes.

Los valores serán:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres hijos o más: $149.425.

El beneficio se acredita automáticamente a quienes cumplen los requisitos, sin necesidad de realizar una inscripción adicional.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados en octubre

ANSES comenzará el calendario de octubre el jueves 8, con una interrupción el lunes 12 por el feriado. Para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, las fechas son:

DNI terminado en Fecha de cobro 0 Jueves 8 de octubre 1 Viernes 9 de octubre 2 Martes 13 de octubre 3 Miércoles 14 de octubre 4 Jueves 15 de octubre 5 Viernes 16 de octubre 6 Lunes 19 de octubre 7 Martes 20 de octubre 8 Miércoles 21 de octubre 9 Jueves 22 de octubre

En el caso de las jubilaciones que superan el haber mínimo, los pagos comenzarán el viernes 23 y finalizarán el jueves 29 de octubre.

Cuándo cobran AUH y SUAF en octubre

Los titulares de AUH y SUAF tendrán el mismo cronograma por terminación de DNI que los jubilados que perciben hasta un haber mínimo: comenzará el 8 de octubre para los documentos terminados en 0 y finalizará el 22 de octubre para los terminados en 9.

Las Pensiones No Contributivas, en tanto, se abonarán entre el 8 y el 15 de octubre, también de acuerdo con la terminación del documento.