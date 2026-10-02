ANSES: quiénes cobran bonos y aumentos en octubre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en octubre de 2026 un aumento del 1,66% sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones, de acuerdo con la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. Además, los jubilados y pensionados de menores ingresos volverán a cobrar el bono extraordinario de hasta $70.000.
Con la actualización, el haber mínimo jubilatorio quedará en $435.748,51. Quienes perciban la mínima y accedan al bono completo cobrarán un total de $505.748,51 durante octubre.
ANSES: quiénes cobran el bono de $70.000 en octubre
El refuerzo de $70.000 volverá a pagarse a los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. Para quienes tengan ingresos superiores a la mínima, el bono se abonará de manera proporcional hasta alcanzar el límite establecido.
Los principales montos para octubre quedan de la siguiente manera:
|Prestación
|Haber con aumento
|Total con bono
|Jubilación mínima
|$435.748,51
|$505.748,51
|PUAM
|$348.598,81
|$418.598,81
|PNC por Invalidez y Vejez
|$305.023,96
|$375.023,96
De esta manera, el bono continúa funcionando como un refuerzo para las prestaciones previsionales más bajas y se suma al aumento mensual por movilidad.
AUH y asignaciones: cuánto se cobra en octubre
El incremento del 1,66% también alcanza a las asignaciones familiares y universales que paga ANSES. La Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $156.588, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad llegará a $509.863.
Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo para trabajadores registrados comprendidos en el primer rango de ingresos familiares será de $78.304.
Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en octubre
A diferencia de las prestaciones que se actualizan por movilidad, la Tarjeta Alimentar no tendrá aumento en octubre y conservará los montos vigentes.
Los valores serán:
- Familias con un hijo: $72.250.
- Familias con dos hijos: $113.299.
- Familias con tres hijos o más: $149.425.
El beneficio se acredita automáticamente a quienes cumplen los requisitos, sin necesidad de realizar una inscripción adicional.
Cuándo cobran los jubilados y pensionados en octubre
ANSES comenzará el calendario de octubre el jueves 8, con una interrupción el lunes 12 por el feriado. Para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, las fechas son:
|DNI terminado en
|Fecha de cobro
|0
|Jueves 8 de octubre
|1
|Viernes 9 de octubre
|2
|Martes 13 de octubre
|3
|Miércoles 14 de octubre
|4
|Jueves 15 de octubre
|5
|Viernes 16 de octubre
|6
|Lunes 19 de octubre
|7
|Martes 20 de octubre
|8
|Miércoles 21 de octubre
|9
|Jueves 22 de octubre
En el caso de las jubilaciones que superan el haber mínimo, los pagos comenzarán el viernes 23 y finalizarán el jueves 29 de octubre.
Cuándo cobran AUH y SUAF en octubre
Los titulares de AUH y SUAF tendrán el mismo cronograma por terminación de DNI que los jubilados que perciben hasta un haber mínimo: comenzará el 8 de octubre para los documentos terminados en 0 y finalizará el 22 de octubre para los terminados en 9.
Las Pensiones No Contributivas, en tanto, se abonarán entre el 8 y el 15 de octubre, también de acuerdo con la terminación del documento.