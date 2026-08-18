ANSES: cuánto aumentan jubilaciones y pensiones en septiembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en septiembre un nuevo aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. La actualización será del 2,1%, en línea con la inflación de julio informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El incremento responde al mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024, que determina que los haberes previsionales se actualicen mensualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses atrás.

De esta manera, el 2,1% registrado en julio se trasladará a los pagos de septiembre y alcanzará a jubilados y pensionados, además de titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Pensiones No Contributivas (PNC) y asignaciones familiares.

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en septiembre 2026

Con la actualización por inflación, la jubilación mínima pasará a $428.591,11 en septiembre. En caso de mantenerse el bono extraordinario de $70.000, quienes perciben el haber mínimo cobrarán un total de $498.591,11.

El adicional no forma parte del haber jubilatorio y, por lo tanto, no se actualiza automáticamente por la movilidad. Su continuidad depende de la decisión del Gobierno para cada período.

Para los jubilados con ingresos superiores a la mínima, el incremento del 2,1% se aplicará sobre el haber correspondiente. En caso de que se mantenga el esquema utilizado en los últimos meses, quienes superen el haber mínimo pero se encuentren dentro del límite establecido podrán recibir un bono proporcional hasta alcanzar el monto máximo determinado.

Aumento de las jubilaciones ANSES

ANSES: cuánto cobran las pensiones en septiembre

El aumento también modificará los valores de las principales prestaciones previsionales y sociales administradas por ANSES.

Los nuevos montos previstos para septiembre serán:

Jubilación mínima: $428.591,11.

$428.591,11. Jubilación mínima con bono de $70.000: $498.591,11.

$498.591,11. PUAM: $342.872,88.

$342.872,88. Pensiones No Contributivas: $300.015,36.

$300.015,36. Pensión para madres de siete hijos: $428.591,11.

$428.591,11. AUH: $154.011,11.

$154.011,11. AUH por Discapacidad: $501.473,96.

En el caso de las prestaciones que reciben el refuerzo previsional, el monto final dependerá de la confirmación del bono correspondiente a septiembre.

Por qué aumentan 2,1% las jubilaciones en septiembre

El porcentaje surge directamente del último dato de inflación. El IPC registró una variación de 2,1% mensual en julio, después del 1,9% observado en junio.

En términos interanuales, la inflación se ubicó en 33,8%, mientras que durante los primeros siete meses de 2026 los precios acumularon un incremento de 19,3%. Dentro del índice de julio, la inflación núcleo avanzó 1,8%, mientras que los precios estacionales aumentaron 4,5% y los regulados registraron una variación de 2,1%.

El dato de julio es clave para los ingresos previsionales debido a que el actual esquema de movilidad utiliza como referencia la inflación de dos meses atrás. Por ese motivo, el IPC de julio determina la actualización de septiembre.

Ingresos para jubilados en septiembre

Cómo funciona la nueva movilidad jubilatoria

Desde la modificación del régimen de movilidad, las jubilaciones y pensiones se actualizan todos los meses de acuerdo con el IPC nacional publicado por el INDEC, con un rezago de dos meses. Así, el aumento de septiembre queda determinado por la inflación de julio. A su vez, la inflación de agosto definirá el incremento que recibirán jubilados y pensionados en octubre de 2026.

El último REM del Banco Central anticipa una inflación del 1,8% para agosto y septiembre, 1,7% para octubre, 1,6% para noviembre y 1,8% para diciembre. De cumplirse esas proyecciones, los haberes previsionales continuarían recibiendo ajustes mensuales de magnitud similar durante los próximos meses.