Cuánto aumentan los alquileres en enero del 2026.

La reciente derogación de la Ley de Alquileres generó un cambio importante en cómo se actualizan los montos que pagan los inquilinos en sus contratos. Ahora, los aumentos se calculan en función de índices oficiales, lo que implica subas que pueden ser significativas durante el año.

Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la inflación de noviembre fue del 2,5 por ciento, acumulando un 31,4 por ciento en todo 2024. Estos datos son fundamentales para determinar el ajuste que tendrán los alquileres en el marco de los nuevos contratos.

Los contratos que se basan en el Índice de Contratos de Locación (ICL) experimentarán aumentos anuales que rondan el 36 por ciento. Por ejemplo, en diciembre se registró una suba trimestral del 6,01 por ciento, que impacta directamente en los valores que deben afrontar los inquilinos.

Para aquellos contratos que se actualizan según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el incremento se calcula sumando la inflación acumulada durante los últimos tres, cuatro o seis meses, según lo que haya acordado cada contrato. Esto genera variaciones que dependen del período pactado en cada caso.

Cómo impacta este cambio en los precios de los alquileres

Un caso concreto ilustra este cambio: un contrato iniciado en julio con un alquiler mensual de $300.000 y actualización trimestral basada en el IPC pasará a un valor de $317.905, reflejando la inflación acumulada y las nuevas reglas vigentes.

Este ajuste representa un impacto directo para quienes alquilan, mientras que para los propietarios implica un mecanismo diferente al que regía con la Ley de Alquileres, que ahora quedó derogada. Así, la dinámica del mercado inmobiliario se adapta a esta nueva realidad, donde el aumento de precios es más frecuente y vinculado a la inflación.

En este contexto, muchos inquilinos y propietarios buscan entender cómo funcionarán las actualizaciones y qué cláusulas son clave para evitar sorpresas en los próximos meses. Además, la inflación sostenida en el país marca un escenario donde los contratos de alquiler se vuelven más sensibles a las fluctuaciones económicas.