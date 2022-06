Asociación de inquilinos convoca a una movilización el miércoles frente al Congreso

La organización Inquilinos Agrupados convocó para este miércoles, a las 18, a una movilización frente al Congreso nacional, en rechazo al proyecto de reforma a la ley de alquileres que impulsa la oposición.

"No estamos dispuestos a soportar más injusticia ni abuso. Durante mucho tiempo el mercado inmobiliario nos obligó a aceptar cualquier tipo de condición", dijo el presidente de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, en un comunicado.

"La ley de alquileres es un freno y por eso intentan terminar con ella. Por eso vamos a salir a la calle, porque no vamos a permitir que ellos decidan quién puede vivir dignamente y quién no", agregó.

La organización llamó a defenderse "del mercado inmobiliario y el intento de votar el dictamen de JxC, el Interbloque Federal y Provincias Unidas que plantea volver a contratos de dos años, aumentos trimestrales o semestrales sin ningún índice ni límite y posibilidad de que los propietarios o inmobiliarias nos exijan pagos por adelantado de alquileres".

En ese marco, lanzó la convocatoria para protestar este miércoles a partir de las 18 frente al Congreso Nacional.

En tanto, desde la Cámara de Diputados, la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau, consideró que el dictamen de Juntos por el Cambio para reformar la Ley de Alquileres "es un retroceso" dado que la actualización trimestral de los contratos con acuerdo de partes sería "la timba del mercado de alquileres".

"Estoy preocupada porque salga este dictamen en el recinto; las actualizaciones trimestrales me preocupan mucho. El proyecto (de la oposición) me parece dañino hasta para lo económico y lo social, desde todo punto de vista; va a ser la timba del mercado de alquileres", dijo Moreau en declaraciones a AM 750.

La reforma impulsada por Juntos por el Cambio plantea volver a los contratos con plazo de dos años y cambiar la actualización anual mediante el índice de contratos de locación por actualizaciones trimestrales libres, que se acordarían entre las partes.

En tanto, desde Juntos por el Cambio, el diputado Alejandro Cacace, de la UCR, defendió el proyecto al considerar que "no se va a lograr que haya más alquileres controlando precios".

En declaraciones formuladas a radio Provincia, el legislador señaló que la norma vigente "generó algunas consecuencias no deseadas" ya que, "si bien buscó proteger a los inquilinos con el plazo de locación y el índice de actualización, terminó habiendo incrementos muy fuertes".

"Buscamos que la intervención del Estado no se dé a través de la regulación de precios sino en beneficios impositivos para hacer que haya más oferta de propiedades en alquiler", sostuvo Cacace, quien advirtió que "hay muchas disposiciones" de la ley actual "que no fueron cuestionadas", ya que "las críticas fueron sobre el plazo y el precio".

Con información de Télam