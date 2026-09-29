Alquileres: cuánto aumentan en octubre 2026 por ajuste de IPC, ICL o Casa Propia

Los alquileres que se actualicen en octubre de 2026 en la Argentina tendrán aumentos diferentes según el mecanismo establecido en cada contrato. Para los acuerdos con ajuste cuatrimestral, la suba será de aproximadamente 8,03% si se utiliza el IPC y de 9,83% si se aplica el ICL. A su vez, todavía permanecen vigentes algunos contratos que utilizan el coeficiente Casa Propia y se actualizan cada seis meses.

{{{htmlAmp}}}

La diferencia se debe a que actualmente conviven contratos firmados bajo distintos marcos. Desde la derogación de la Ley de Alquileres, a fines de diciembre de 2023, propietarios e inquilinos pueden acordar la duración, la frecuencia de actualización y el índice utilizado para calcular los incrementos.

Cuánto aumenta el alquiler por IPC en octubre 2026

En los contratos celebrados desde el 29 de diciembre de 2023, las partes tienen libertad para determinar las condiciones de actualización. En muchos casos se establecieron ajustes trimestrales o cuatrimestrales vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para un contrato con actualización cada cuatro meses que deba ajustarse en octubre, se consideran los últimos cuatro datos de inflación disponibles:

Mayo: 2,1%.

Junio: 1,9%.

Julio: 2,1%.

Agosto: 1,7%.

Al acumular esas variaciones, el incremento alcanza aproximadamente el 8,03%.

Valor de los alquileres en octubre

De esta manera, los nuevos valores quedarían así:

Alquiler hasta septiembre Aumento por IPC Alquiler desde octubre $700.000 8,03% $756.285 aprox. $900.000 8,03% $972.366 aprox.

El porcentaje concreto dependerá de la periodicidad establecida en cada contrato, ya que no todos los alquileres se actualizan cada cuatro meses.

Alquileres por ICL: cuánto aumentan en octubre

El Índice de Contratos de Locación (ICL) dejó de ser obligatorio luego de la derogación de la Ley de Alquileres. Sin embargo, propietarios e inquilinos pueden continuar utilizándolo cuando así haya quedado establecido en el contrato.

Para un acuerdo con actualización cuatrimestral que deba ajustarse en octubre, el incremento será de aproximadamente 9,83%.

Así quedarían dos ejemplos:

Alquiler actual Aumento por ICL Nuevo alquiler $700.000 9,83% $768.801 aprox. $900.000 9,83% $988.458 aprox.

Estos contratos no deben confundirse con los firmados bajo la antigua Ley de Alquileres, que establecía acuerdos por tres años con actualizaciones anuales mediante el ICL. Los últimos contratos correspondientes a ese régimen están llegando a su vencimiento durante octubre de 2026.

Cuánto se paga de alquiler en AMBA

Qué pasa con los alquileres que ajustan por Casa Propia

En el mercado también continúan algunos contratos firmados entre el 18 de octubre y el 28 de diciembre de 2023, período en el que estuvo vigente la reforma de la Ley de Alquileres. Esos acuerdos se establecieron por tres años y contemplaron actualizaciones semestrales mediante el coeficiente Casa Propia.

Se trata de una cantidad más reducida de contratos debido al breve período durante el cual estuvo vigente ese régimen. Posteriormente, el DNU 70/2023 derogó la normativa y volvió a habilitar la libre negociación entre propietarios e inquilinos. En estos casos, el aumento de octubre dependerá del coeficiente Casa Propia correspondiente y de las condiciones específicas establecidas en cada contrato.

Qué contratos de alquiler conviven en octubre de 2026

Actualmente existen tres grandes grupos de contratos, cada uno con condiciones diferentes:

Contratos de la antigua Ley de Alquileres: tenían una duración de tres años y ajustes anuales mediante el ICL. Los últimos acuerdos de este régimen vencen durante octubre de 2026.

tenían una duración de tres años y ajustes anuales mediante el ICL. Los últimos acuerdos de este régimen vencen durante octubre de 2026. Contratos de la reforma de 2023: fueron celebrados entre el 18 de octubre y el 28 de diciembre de ese año, con una duración de tres años y actualizaciones semestrales por Casa Propia.

fueron celebrados entre el 18 de octubre y el 28 de diciembre de ese año, con una duración de tres años y actualizaciones semestrales por Casa Propia. Contratos posteriores al 29 de diciembre de 2023: permiten negociar libremente duración, moneda, índice y frecuencia de actualización. En muchos casos se pactaron por dos años, en pesos y con ajustes cada tres o cuatro meses mediante IPC.

Qué pasa con los contratos que vencen en octubre

Los inquilinos cuyos contratos de tres años lleguen a su fin deberán negociar un nuevo acuerdo con el propietario si quieren permanecer en la vivienda. A diferencia del régimen anterior, las condiciones actuales se establecen mediante libre negociación entre las partes. Por eso, el nuevo contrato puede determinar una duración diferente y establecer actualizaciones trimestrales, cuatrimestrales u otra periodicidad, además de definir qué índice se utilizará.

En este contexto, el valor de los nuevos alquileres publicados puede diferir del monto que vienen pagando quienes todavía tienen contratos anteriores. La desaceleración de la inflación también redujo parte de la brecha que se había generado entre las actualizaciones por ICL y los precios de los nuevos contratos.