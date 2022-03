Alberto apuntó contra los especuladores por la suba de precios

En una entrevista con El Destape Radio, el Presidente aseguró que "no estamos logrando esa recuperación de poder de compra porque algunos especulan y suben los precios".

"Es un momento excepcional y hay que afrontarlo con mucha firmeza", señaló el presidente Alberto Fernández, quien anticipó la convocatoria a la CGT, la UIA y CAME con el objetivo de "recuperar la capacidad de compra" los hogares. En una entrevista con El Destape Radio, aseguró que ya se están tomando medidas para reducir la inflación, como la creación de "un fondo para el problema del trigo". "Pero no estamos logrando esa recuperación de poder de compra porque algunos especulan y suben los precios". "Voy a poner a orden en el tema de los precios", agregó el mandatario.

El mandatario sostuvo que se vive una situación compleja, con una inflación global que es atizada por la guerra entre Rusia y Ucrania. "En el país son muchas las causas. El problema monetario, la vinculación con los formadores de precios y la inflación autoconstruida. No se puede atacar una sola de las causas. Empezamos el viernes. Ese fue el sentido del mensaje del viernes", sostuvo Fernández en referencia al anuncio de la semana pasada sobre el inicio de la "guerra contra la inflación".

El Presidente sostuvo que el acuerdo con el FMI "no es la única condición para la bajar la inflación, pero sí para bajar el riesgo de devaluación". "Ese es uno de los puntos para combatir la inflación. Estamos trabajando con la cadena de valor y los formadores de precios. También íbamos a llamar a trabajadores y empresarios. No tiene ningún sentido un capitalismo donde los consumidores no accedan a los bienes por el precio de los mismos", aseguró en la entrevista radiofónica. "Tenemos que denunciar a los supermercados que no entienden las cosas e ir detrás de esos especuladores", detalló.

Por qué no aumenta más las retenciones

Respecto de la posibilidad de aplicar retenciones a los granos, que subieron fuertemente en las últimas semanas a nivel global, reconoció: "tenemos cuestionamiento de tipo legal para la capacidad de subir retenciones". "Subimos dos puntos las retenciones a los derivados de la soja y eso significó que entre 10 empresas se recaude 450 millones de dólares para el trigo. Son las diez cerealeras más grandes de la Argentina y (Ricardo) López Murphy me denunció por incumplimiento de los deberes del funcionario público", agregó el Alberto Fernández.

El Presidente aseguró que la inflación al que más castiga a los que menos tienen, por tal motivo aseguró que "hay que sentarse y ver si podemos encontrar soluciones". "Si no funciona, que nadie dude que no me va a temblar el pulso. El objetivo es que el salario le gane a la inflación. En 12 años del kirchnerismo el salario recuperó el 19 por ciento de poder de compra y con Macri se perdió el 20 en cuatro años", explicó el jefe de Estado. Insistió en que "no es una caza de brujas".

Respecto a las diferencias que generaron en el seno del Frente de Todos el acuerdo con el FMI, dijo que las respeta "porque no todos tenemos que pensar igual". "No podemos darnos el lujo de desunirnos. No esperen de mi parte un solo gesto que rompa la unidad y no me importa que los diarios escriban lo de títere. No soy un títere de nadie y actúo de acuerdo a mis convicciones", reiteró.

"El tema del Fondo generó una sensación difícil en algunos y estamos viviendo esto por ese problemas, que fue divisorio de aguas. Pero terminemos con el FMI, lo que espero que se liquide el viernes (cuando el board del organismo apruebe el acuerdo. No tuve respiro y ahora se viene el Club de París. Me tocó un tiempo difícil con una Argentina destruida, donde había un montón de carencias. Lo peor que le puede pasar es volver a las políticas de antes", disparó el mandatario. Criticó que, mientras el FMI reconoce que es un acuerdo light, sin condicionamientos, acá se habla de ajuste", concluyó.