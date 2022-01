Récord de exportaciones de agroindustria en 2021

Se trata de productos industrializados derivados de las cosechas locales.

El sector agroindustrial liquidó en 2021 un total de US$ 32.800 millones por sus exportaciones, informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).



En diciembre, las empresas del sector liquidaron la suma de US$ 2.678.296.709, marca histórica en este siglo para el último mes del año; y el ingreso de divisas acumulado de la agroexportación a lo largo del año alcanzó los US$ 32.807.933.377.



La suma mensual refleja un incremento de 31,11% con respecto a noviembre; asimismo, el ingreso de divisas de todo el año (US$ 32.800 millones) es récord absoluto desde comienzos de este siglo, destacaron las entidades.



La reconstitución de stocks en los países centrales mantiene elevados los precios internacionales de los commodities, en tanto se inició la campaña de trigo en la Argentina.



Sin embargo, en el país se debió afrontar la persistente bajante del río Paraná, junto con una menor cosecha. El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año pasado el 48% del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del Indec, recordaron desde el sector.



El principal producto de exportación del país es la harina de soja (14,2% del total), que es un subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial.



El segundo producto más exportado el año pasado, de acuerdo con el INDEC, fue el maíz (11%) y el tercero, el aceite de soja (6,9%). Según datos publicados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), se prevé que la Argentina mantenga el primer puesto en exportaciones 2020/21 de aceite y harina de soja.



Sólo el complejo soja, que representó 27% de las exportaciones totales de la Argentina del año pasado, constituye 16% (344.865 puestos) del empleo generado en 2017 por todas las cadenas agroindustriales, según un informe del Ministerio de Trabajo de la Nación, destacó Ciara-CEC.