La Mesa de Enlace se mostró dispuesta a participar del Plan Ganadero

El Gobierno planea trabajar con el Consejo Agroindustrial Argentina, la Mesa de Carnes, gobernadores de las provincias productoras y los sectores de la producción y el trabajo.

Los presidentes de las entidades nucleadas en la Mesa de Enlace cuestionaron la reapertura parcial de exportaciones de carne vacuna anunciada por el Gobierno. Sin embargo, mostraron su conformidad ante la convocatoria para que contribuyan al diseño de un Plan Ganadero.

El presidente Alberto Fernández citó a los titulares de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni; de Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes; de la Sociedad Rural (SRA), Nicolás Pino; y al de Coninagro, Carlos Iannizzotto, para invitarlos a diseñar en los próximos 30 días, junto a otros eslabones de la cadena cárnica, un plan ganadero para aumentar la producción. Asimismo, les comunicó que se prohibirá la exportación de siete cortes populares y se permitirán embarques que no superen el 50% de los exportado el año pasado, a lo que se suma la total apertura de las cuotas Hilton, 481 y a Estados Unidos.

En diálogo con la prensa, el presidente de FAA, Carlos Achetoni, expresó tras la reunión que "las condiciones de la reunión fueron buenas, de un trato cordial", pero que "el anuncio de la apertura parcial de la exportación no es lo que uno pretendía".

"Nos queda hacer todo el trabajo para lograr que en el menor tiempo posible se destrabe esta situación", indicó y aseguró que desde FAA "no vamos a tener ningún inconveniente en proponer el mejor plan que le de desarrollo a la ganadería". Por su parte, el presidente de la SRA, Nicolás Pino, sostuvo que se les propuso a las entidades "empezar a trabajar (el Plan Ganadero) a partir de hoy y ver si en 30 días se puede armarlo".

Asimismo, afirmó que el Gobierno "se comprometió a que, si dentro de ese plan las condiciones van siendo favorables, las reaperturas de los exportaciones serían totales". Respecto a la postura a tomar por parte del ruralismo, Pino adelantó que "se va a consultar con los asociados y en base a lo que digan ellos, ver qué decisión tomar".

En tanto, el titular de CRA, Jorge Chemes, manifestó que "lo que se venía buscando es que se abra el 100% y no se logró". Además, el directivo rural agregó: "Seguiremos luchando en esta propuesta que nos están planteando a la que nos han invitado para logar que se estabilice el precio y poder reabrir el otro 50%". En ese mismo sentido, concluyó: "No estamos lejos de lograr esa reapertura total. Hemos visto una voluntad desde el Gobierno que en la medida de que no se le dispare el precio, ellos están a favor de liberar la exportación".