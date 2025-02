¿Cómo la luz cálida puede mejorar la salud de las personas?

Cómo mejor la luz cálida la vida de las personas

La iluminación que tenemos en diferentes partes del hogar puede generar mejores o no condiciones de vida. En algunos casos, se recomienda por optar por un tono más cálido para determinados sectores y dejar los otros valores para actividades que demanden una carga mental elevada. La distribución puede provocar beneficios en la vista y resguardar su salud.

De acuerdo a una serie de estudios, se pudo detectar que no todos los sectores del hogar requieren del mismo tipo de luz. El de la cocina no debe ser el similar que el de la sala de estar. Cada uno de estos espacios cumplen funciones muy específicas en la vida de las personas y deben encontrarse aclimatados de manera particular.

"Creo en la supremacía de la luz cálida indirecta", expresa el meme que Luisotemc compartió en el X (Ex Twitter). En los comentarios, se puede apreciar que varias personas comparten el uso de este tono para realizar determinadas actividades. "Me salvó la vida para no quedarme ciego cuando laburo de noche", agregó un hombre. "Salí con uno varios meses y en todos los ambientes de la casa tenía luz fría. No me quedó otra que dejarlo", señaló una mujer.

"Contar con una adecuada iluminación no solo mejora y hace lucir al ambiente, sino que favorece el estado de ánimo, da sensaciones positivas, aumenta la concentración para trabajar, estudiar, etc", expresan desde EGLO My Light, My Life. En lo que respecta el uso de luz cálida, se la recomienda para ambientes donde una persona tiene que permanecer relajada como es el caso del dormitorio, la sala de estar o en un salón de lectura. Son espacios en los que la carga mental se disminuye de manera considerable.

Mientras que una iluminación neutral es recomendable para lugares como la cocina porque permite apreciar de manera clara los colores de los objetos y los alimentos que estamos manipulando. No hay una alteración de valores. Por otro lado, la iluminación fría es una que es aplicada en los salones de estudios porque se requiera un elevado grado de concentración debido a que se están transmitiendo conocimientos.

