La inesperada visita de Villarruel al sector más rico de la Argentina que dejó mal parado a dos ministros de Milei

La vicepresidenta Victoria Villarruel se reunió con autoridades de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). La visita de Villarruel a la organización ocurre tras los cruces públicos que protagnoizaron funcionarios del Gobierno -Guillermo Francos y Luis Caputo- y dirigentes del sector agropecuario.

Fue “una reunión institucional que tuvo como objetivo fortalecer los lazos y el diálogo entre el gobierno nacional y el sector agropecuario”, informaron desde CRA. Los representantes de la entidad, encabezados por su presidente Carlos Castagnani, presentaron las principales inquietudes y desafíos del agro, incluyendo temas críticos como las retenciones, la carga impositiva y las políticas de incentivo para la producción.

Según se informó, ambas partes trabajaron en delinear una agenda común para avanzar en soluciones legislativas, con el fin de contribuir al desarrollo económico y social del sector rural. “La titular del Senado, quien ha mostrado un fuerte interés en acercarse a los diversos sectores productivos del país, aprovechó la ocasión para intercambiar perspectivas con los líderes de CRA en un diálogo franco y abierto, reflejando el compromiso mutuo de contribuir al crecimiento del campo argentino y el país”, remarcaron en CRA. Al respecto, Castagnani destacó la relevancia de este tipo de encuentros para construir puentes entre el sector productivo y las autoridades nacionales.

Asimismo, CRA agregó que “confía en que esta visita sea un paso hacia el fortalecimiento de la colaboración y el entendimiento con el gobierno nacional, en el marco de los desafíos que impone el crecimiento sostenible de todas las regiones productivas de Argentina”.

Cruces con el Gobierno

El primer cruce fue contra Guillermo Francos, el jefe de gabinete de Javier Milei que, en una reciente visita al sur de Córdoba, criticó haber visto muchos silobolsas en los campos y sugerido que los productores no liquidan como deberían, para ayudar a la administración libertaria. El segundo desencuentro fue con el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que el funcionario mantuviera un cruce en la red social X con un productor que le reclamó que le “roban” con las retenciones.

Qué dijo Villarruel sobre la condena contra Cristina

Villarruel sostuvo que la condena en segunda instancia a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad significa una "humillación al pueblo argentino".

"Es una humillación enorme para el pueblo argentino tener una ex presidente de la Nación condenada", expresó Villarruel en su cuenta de X. Y añadió: "Pero eso no habla de nosotros los argentinos, habla de los dirigentes políticos que impunemente se han llenado los bolsillos con nuestro sufrimiento y miseria. No existe lawfare, ni proscripción, solo justicia. No es gratis habernos robado nuestra dignidad".

"Pero la mayor condena debe ser la intrascendencia y el olvido hacia lo peor que le pasó a nuestro país: el kirchnerismo", expresó. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó este miércoles la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la ex mandataria.