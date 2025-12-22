EN VIVO
Aeropuerto

Se retoman los vuelos: conciliación obligatoria para los controladores aéreos

La medida es por 15 días y empezará a regir desde las 8 am del martes 23 de diciembre. 

22 de diciembre, 2025 | 17.47

La secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA S.E.). La conciliación llegó luego de que los trabajadores rechazaran el último ofrecimiento de la empresa. 

El comunicado del ministerio de Capital Humano sobre el conflicto con controladores aéreos

La conciliación será por 15 días a partir de este martes a las 8 am. Durante este período de tiempo, tanto ATEPSA como EANA deberán retrotraer la situación al estado anterior al inicio del conflicto. Los controladores deberán levantar el cronograma de paros que habían anunciado para las semanas de las fiestas. 

Noticia en desarrollo

