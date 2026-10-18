Advierten que 2 de cada 3 argentinos agota sus ingresos diez días antes de fin de mes

El presupuesto mensual se agota cada vez más rápido para la mayoría de los hogares argentinos, ya que dos de cada tres personas se quedan sin dinero a más tardar el día 20 del mes, con un pico del 72% entre los menores de 40 años y del 83,3% en la clase baja. Los datos corresponden al Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, que expone que casi cuatro de cada diez hogares no logran superar la primera quincena con sus recursos. En contraste, solo el 34% alcanza a cubrir todo el mes y apenas un 9,8% cuenta con capacidad de ahorro.

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Ante este panorama, el 56,2% de la población recurrió al endeudamiento en el último semestre, con mayor incidencia en los menores de 40 años, y un 81,8% sostiene que su salario no le gana a la inflación.

Tal como reveló el documento, la toma de deuda dejó de responder a decisiones de inversión o consumo diferido para convertirse en un mecanismo de subsistencia. Entre quienes se endeudaron, un 55,1% lo hizo para financiar gastos básicos de alimentación y salud, un 21,3% utilizó el crédito para pagar tarifas y servicios públicos, mientras que únicamente un 11,8% destinó los fondos a la adquisición de bienes durables.

La finalidad del crédito varía según el nivel socioeconómico

Además, el monitor reportó la variedad del crédito mensual dependiendo del nivel socioeconómico de los argentinos.

Clase baja: el 59,6% agota sus ingresos antes del día 15 y el 83,3% antes del día 20. La capacidad de ahorro se sitúa en un 0,9% y el 68,1% tomó deuda, utilizando en un 65,5% de los casos el dinero para cubrir necesidades primarias.

Clase alta: solo el 20% se queda sin fondos antes del cierre mensual y el 61,9% logra ahorrar. Aunque el 36,5% recurrió al crédito, un 63,4% lo orientó a la compra de bienes durables.

Clase media: el 51,4% agota sus recursos antes de fin de mes y el 47,1% se endeudó. Si bien el 45,6% destinó la deuda a gastos primarios, registra la proporción más alta de endeudamiento para abonar tarifas y servicios públicos, alcanzando el 29% (frente al 18,2% en la clase baja y el 4,7% en la alta).

El segmento de menores de 40 años refleja una situación de particular fragilidad. Sobre este grupo, el reporte precisó que solo el 3% logra ahorrar, el 60,9% tomó deuda en los últimos seis meses y un 69,1% evalúa negativamente la situación económica del país.

La percepción salarial negativa se mantiene firme. Desde marzo, la proporción de encuestados que señala que sus ingresos pierden frente a la inflación no baja del 81%, alcanzando un pico del 87,4% en julio. Al analizar el financiamiento de la deuda de un mes con el presupuesto del mes siguiente, desde Zentrix remarcaron que “el ciclo se retroalimenta y la morosidad deja de ser un episodio para convertirse en un riesgo estructural de los hogares que usan la deuda como puente”.

Qué hacer ante el endeudamiento

Frente al incremento del endeudamiento y la morosidad, un 67% de los encuestados considera que el Estado debe intervenir. Un 36,1% evalúa que se trata de un problema social general que requiere atención pública, mientras que un 30,9% opina que debe intervenir aun tratándose de un asunto entre privados, informó la agencia Noticias Argentinas.

En relación con el tipo de intervención, la opinión pública exige un marco regulatorio claro por sobre medidas de rescate, ya que el 61,3% prefiere regular el otorgamiento y las condiciones de los créditos, mientras que un 23,6% sugiere refinanciar deudas a través del Banco Central, y apenas un 7,5% apoya la condonación de deudas por ley.